Ежегодно в мире умирают до 5 млн человек из-за отсутствия физических нагрузок, - ВОЗ

Избежать смерти из-за малоподвижного образа жизни взрослые могут занимаясь физическими упражнениями хотя бы по 2,5 часа в неделю, а дети — хотя бы по часу в день.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала обновленный буклет с рекомендациями по физической активности. Согласно данным ученых, ежегодно можно избежать до 5 миллионов смертей, если уделять должное внимание спорту и физическим нагрузкам.

В частности, в ВОЗ рекомендуют взрослым регулярно заниматься физическими активностями хотя бы по 2,5 часа в неделю, а детям и подросткам — по часу в день.

Согласно буклету, каждый четвертый взрослый и четыре из пяти подростков не получают достаточного количества физнагрузок, и эта ситуация усугубляется из-за пандемии коронавируса, которая заперла многих людей по домам.

"Физическая активность любого типа и продолжительности может улучшить здоровье и самочувствие, но чем больше, тем лучше. ВОЗ призывает всех продолжать оставаться активными во время пандемии COVID-19. Если мы не будем активными, мы рискуем создать новую пандемию "нездоровья" в результате малоподвижного образа жизни", — сказал один из автором исследования, директор департамента ВОЗ по укреплению здоровья Рюдигер Крех.

Фиона Булл, возглавляющая департамент физической активности в ВОЗ добавила, что ранее эксперты считали, что физнагрузками нужно заниматься блоками не менее 10 минут. Однако позже они пришли к выводу, что эти "блоки по 10 минут" не столь уж и важны, и спорту стоит уделять как минимум 150 минут в неделю.

Благодаря регулярным физическим нагрузкам можно избежать сердечных приступов, диабета, рака, депрессии и тревожности. Также занятия спортом улучшают мозговую активность.

Отметим, ВОЗ и год назад предупреждала, что четыре из пяти подростков в мире ведут недостаточно активный образ жизни.

Напомним, ранее ученые заявили, что сидячий образ жизни увеличивает риск преждевременной смерти. Взрослые, которые сидели одиннадцать и более часов в день, имели на 40% больше риск умереть в последующие три года.