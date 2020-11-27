Жизнь не будет прежней: из-за Covid-19 люди еще больше погрузятся в виртуальную реальность

Аналитики прогнозируют рост VR-рынка с $6,1 млрд до $20,9 млрд к 2025 году.

Reportlinker.com опубликовал отчет "Анализ рынка дополненной и виртуальной реальности ввиду воздействия Covid-19 — глобальный прогноз до 2025 года".

Согласно прогнозам, рынок виртуальной реальности (VR) вырастет с $6,1 млрд в 2020 году до $20,9 млрд к 2025 году; ожидается, что в период с 2020 по 2025 годы он будет расти в среднем на 27,9%. Этому поспособствуют доступность устройств виртуальной реальности, внедрение шлемов виртуальной реальности (HMD) в различных отраслях, развитие технологий и растущая цифровизация, активное использование HMD в игровой и развлекательной сферах, а также инвестиции в рынок VR. Проблемы безопасности и конфиденциальности, связанные с AR и VR, а также проблемы со здоровьем, связанные с чрезмерным использованием AR и VR, являются одними из основных сдерживающих факторов.

Ожидается, что приложения займут самую большую долю рынка AR в 2020 году. В течение прогнозируемого периода они будут доминировать на рынке. Аналитики полагают, что высокий рост игрового и спортивно-развлекательного секторов стимулирует рост рынка дополненной реальности для потребительских приложений.

Рос намечается и в бизнес-секторе, так как технологии виртуальной и дополненной реальности используются в основном для обучения персонала, предоставления информации о промышленных объектах, реконструкции и перепроектировании, промышленного моделирования. HMD используются для проектирования, обучения и моделирования. Ожидается, что в ближайшие годы использование HMD будет расти в некоторых бизнес-областях.

Ключевые игроки рынка AR и VR, такие как Google, PTC, Microsoft, Oculus и Apple, базируются в США, что является ключевым фактором, способствующим развитию роста рынка AR и VR в североамериканском регионе. Растущее использование смартфонов, распространение интеллектуальных электронных устройств и повышающийся спрос на технологии AR и VR в приложениях для здравоохранения являются основными факторами, способствующими росту рынка AR и VR в Северной Америке.

Эксперты считают, что к 2025 году Азиатско-Тихоокеанский регион возглавит рынок AR и VR из-за высокого спроса на устройства AR и VR в регионе, а также низких цен на эти устройства. Участники рынка из Азиатско-Тихоокеанского региона, вероятно, будут наращивать свою долю за счет растущего использования HMD в секторе здравоохранения.

Ранее стало известно о создании VR-технологии, позволяющей ученым проникнуть внутрь человеческой клетки. Благодаря программному обеспечению vLUME, ученые смогут визуализировать внутренние процессы организма на клеточном уровне.