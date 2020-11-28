Китай в декабре запустит в космос целую обсерваторию

Космический телескоп GECAM, состоящий из двух спутников, будет сканировать небесный свод в поисках гамма-излучения.

В декабре этого года Китай планирует запустить на орбиту космический телескоп GECAM, который будет изучать гравитационные волны и электромагнитные явления, вызываемые массивными космическими объектами. Телескоп будет представлять собой целую космическую обсерваторию, состоящую из двух искусственных спутников, находящихся на противоположных точках земной орбиты. Это даст возможность эффективно сканировать небесную сферу в поисках гамма-излучения.

Об этом пишет агентство Xinhua со ссылкой на Государственный центр космических наук при Академии наук КНР.

Гравитационными волнами ученые называют колебания пространства-времени, вызываемые массивными объектами, движущиеся с меняющимся ускорением. Существование таких волн предсказал Альберт Эйнштейн еще более ста лет назад, однако впервые их зафиксировали лишь в сентябре 2015 года.

Ученые уже наблюдали гравитационные волны от слияния двух черных дыр, двух нейтронных звезд, черной дыры и нейтронной звезды. Обнаружение таких гравитационных волн – важное подтверждение общей теории относительности.

Помимо гамма-излучения от источников гравитационных волн, телескоп GECAM будет сканировать высокоэнергетическое излучение космических сигналов неизвестной природы, а также следить за вспышками от нейтронных звезд.

Запуск космической обсерватории состоится с космодрома Сичан в провинции Сычуань.

Напомним, Китай отправил на Луну ракету, которая вернется на Землю с лунной почвой. Таким образом КНР станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного вещества.