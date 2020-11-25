Третьи после СССР и США: Китай отправил на Луну ракету, которая вернется на Землю с лунной почвой

Это первая за последних 44 года попытка доставить собранные на спутнике образцы на Землю.

Китайская Народная Республика запустила ракету с космической миссией, которая совершит мягкую посадку на Луну. Таким образом Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного вещества.

Как сообщает "The New York Times" тяжелая ракета-носитель "Чанчжэн-5" стартовала с космодрома в китайской провинции Хайнань, откуда начала свой шестидневный перелет к Луне. Старт запуска транслировали все ведущие мировые каналы:

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"Место посадки выбрано чрезвычайно мудро", – заявил журналу "Nature" геолог из Университета Мюнстера Харальд Хисингер. В частности, китайских ученых интересует ранее не изученная область на Луне: посадка будет совершена на Пик Рюмкера – горную вершину вулканического происхождения в северо-западной части видимой стороны земного спутника.

Организаторы космической миссии утверждают, что указанная горная вершина, названная в честь немецкого астронома Карла Рюмкера, являет собой самое позднее свидетельство вулканической активности на Луне, а образцы, собранные на ней, станут наиболее молодыми по возрасту из всех, доставленных на Землю.

"Изучение этих материалов важно не только для понимания геологии Луны, но и для изучения других тел Солнечной системы в будущем. Предполагается, что в этом месте Луны грунт содержит в большом количестве такие радиоактивные элементы, как торий, уран и калий", – сообщается в материале NYT.

Посадка на Луну запланирована на 29 ноября, а пребывание возвращаемого модуля на поверхности спутника должно ограничиться лунным днем (приблизительно 14,5 земных суток), чтобы не дать замерзнуть электронике на борту спускаемого аппарата. По плану, контейнер с лунным веществом совершит посадку в автономном районе Внутренняя Монголия в Китае 15 декабря. Некоторая часть собранных внеземных материалов будет храниться нераспечатанной, а другая – будет выставлена в Пекине для всеобщего обозрения.

Напомним, как стало известно в ноябре этого года Администратор NASA Джим Брайденстайн автор и вдохновитель американского космического проекта "Артемида" ("Artemis"), ушел в отставку по политическим соображениям, заявив, что не собирается оставаться при новой администрации Джо Байдена. Таким образом, второй полет США на Луну, который должен был доставить на спутник "первую женщину и следующего мужчину", откладывается на неопределенное время.