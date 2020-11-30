Бесконтактная доставка: LG тестирует сервис, состоящий из роботов

Электронные доставщики могут привезти продукты на дом и умеют пользоваться лифтом.

Сегодня LG Electronics начала тестировать службу доставки домашних роботов, передает издание zdnet.com.

Роботы под названием LG Cloi Servebot будут доставлять товары из магазинов сети GS25, которые расположены на территории научного парка LG в Сеуле. По словам представителя компании-разработчика, роботы умеют пользоваться лифтами, обладают грузоподъемностью до 45 кг, оснащены тремя ящиками для транспортировки продуктов.

Клиенты могут делать заказы с помощью своего приложения KakaoTalk. После того, как заказ будет сделан, сотрудники магазинов сложат все заказанные товары в ящики робота и введут пункт назначения. Как только роботы прибудут по заданному адресу, они отправят текстовое сообщение заказчику, чтобы уведомить его о своем прибытии. Весь процесс занимает не более пяти минут.

Сотрудники магазинов смогут отслеживать статус заказа, локацию робота и просматривать историю доставок.

В LG заявили, что роботы сэкономят время занятых сотрудников, а также уменьшат количество контактов между людьми ввиду пандемии коронавируса. Компания добавила, что будет сотрудничать с GS Retail, которая управляет сетью GS25, чтобы улучшить качество работы службы доставки.

В июле 2020 года компания предоставила своих роботов в распоряжение больницы Сеульского национального университета, чтобы помочь персоналу переносить медицинское оборудование. А в марте LG Cloi Servebots поступили на работу в один ресторан, где выполняли функции официантов. С тех пор роботы заняты более чем в 50-ти ресторанах.

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