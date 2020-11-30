Создан проектор, который превращает любую поверхность в сенсорный экран

Hachi Infinite M1 распознает жесты и местоположение пользователя.

Недавно в продажу поступил смарт-проектор Hachi Infinite M1, который способен не только проецировать изображение размером до 100 дюймов, но и превратить любую поверхность в сенсорный 23-дюймовый экран, передает издание techradar.com.

[ + – ] Распаковка и демонстрация работы проектора Hachi Infinite M1

Hachi Infinite M1 может транслировать любой контент — достаточно подключить его смартфону, ПК или игровой консоли через Bluetooth или HDMI-порт. После подключения, устройство выведет изображение на любую ровную (или не ровную) поверхность. Экраном вам может служить дверь, стена, стол, холодильник, картонка — что угодно. Максимально допустимая диагональ проецируемого изображения — 100 дюймов (254 см).

Смарт-проектор оборудован высокоточными датчиками и технологией машинного обучения, 5-мегапиксельной камерой и системой искусственного интеллекта, благодаря чему он не только может распознавать жесты и определять местоположение пользователя, но и способен превратить любую поверхность в 23-дюймовый сенсорный экран.

Работает гаджет на процессоре Qualcomm Snapdragon, имеет 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти, операционную систему Android 9.0. Аккумулятор держит заряд до 2,5 часов при условии непрерывного использования.

Разработчики говорят, что использовать устройство можно для видеоконференций, в образовательных целях, для презентаций или в качестве широкоформатного дисплея. Стоит смарт-проектор $999.

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