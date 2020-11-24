В Южной Корее разработали инфракрасную "дальнобойную" зарядку для смартфонов

Технология бесперебойно работает на расстоянии в несколько метров.

Согласно сообщениям корейских СМИ, исследовательская группа Университета Седжон в Южной Корее разработала и протестировала технологию беспроводной зарядки для мобильных телефонов. Ее особенностью является то, что она способна заряжать телефон, находящийся на почтительном расстоянии от зарядного устройства, в отличие от современных зарядок, работающих на расстоянии в несколько сантиметров.

При разработке, ученые использовали мощный инфракрасный свет, генерируемый полупроводниковым оптическим усилителем, благодаря чему заряд передается на большие расстояния. тесты показали, что расстояние между устройствами может достигать нескольких метров, при этом потери энергии в процессе передачи заряда практически отсутствуют.

Предполагается, что пользователи смогут выбирать разные диапазоны волн для одновременной зарядки нескольких электронных устройств. По сравнению с методом RF, инфракрасная беспроводная зарядка не генерирует электромагнитные волны, что позволяет избежать вредного воздействия электромагнитного поля на организм человека.

Ученые уверяют, что проект не остается "на бумаге". В настоящее время исследовательская группа оформляет патенты в корейских и международных патентных бюро заявки, а также регистрирует необходимые документы, чтобы иметь право коммерциализировать технологию.

Ранее стало известно, что у новой зарядки MagSafe от Apple существует ряд ограничений, что делает пользование ею не совсем удобным. Об этом клиентов предепредила сама компания-производитель. Так, на сайте корпорации было указано, что при перегреве аккумулятора iPhone 12, заряд не поднимется выше 80%; банковские карты с магнитной полосой или RFID-чипом, электронные пропуска могут размагнитится, если окажутся между смартфоном и MagSafe; кожаный чехол лучше предварительно снимать с телефона, потому как MagSafe может оставить на нем круглое пятно.

Напомним: на днях СЕО компании Telegram Павел Дуров протестировал смартфон iPhone 12 Pro, выпущенный на рынок осенью этого года. В своем канале он написал, что через несколько лет телефоны Apple не будут столь популярны, как сейчас.