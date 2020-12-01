Вакцина от коронавируса может быть разной, в зависимости от возраста, - ученые

Оксфордский университет в партнерстве с AstraZeneca планируют провести новое испытание вакцины с более низкой дозой, чтобы понять, насколько хорошо она сработает на пожилых людях.

Эксперты считают, что опасения по поводу эффективности прививки от коронавируса Оксфордского университета и AstraZeneca у пожилых людей могут привести к тому, что разные возрастные категории будут получать разные вакцины, пишет The Guardian.

На прошлой неделе партнеры объявили о том, что общая эффективность вакцины составляет 70%. Для большинства участников испытания, получивших две полные дозы с интервалом в месяц, эффективность составила 62%, но для 3000 участников, которым по ошибке дали половину дозы во время первой прививки, эффективность составила 90%.

Ни у одного из участников, независимо от дозировки, не развилась тяжелая стадия Covid-19 и никто не был с ним госпитализирован. Регулирующие органы, такие как американское FDA, ранее заявляли, что одобрят вакцину, которая предотвращает развитее коронавируса или снижает тяжесть заболевания как минимум у 50% вакцинированных людей.

Результаты Оксфордского университета и AstraZeneca вызвали большой ажиотаж, поскольку показатель эффективности в 90% соперничал с показателями вакцин от Moderna и Pfizer / BioNTech. В отличие от своих конкурентов, оксфордская вакцина дешева в производстве и не требует хранения при очень низких температурах.

Но группа, получившая низкую дозу вакцины от Оксфордского университета и AstraZeneca, не включала участников старше 55 лет, а это означает, что пока неясно, сохраняется ли эффективность в 90% для пожилых людей, относящиеся к группе повышенного риска.

В результате AstraZeneca объявила о новом глобальном испытании с использованием более низких доз вакцин. Профессор Дэвид Солсбери, бывший директор отдела иммунизации Министерства здравоохранения, сказал, что дальнейшие испытания крайне важны.

"Если бы эта вакцина действительно прошла 90% эффективности, была бы более дешевой и не требующей менее строгой холодной цепи, чем РНК-вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech, то это был бы отличный результат. Но если она проходит через 62% в то время, как другие через 90%, то я считаю, что нужно серьезно задуматься о том, что же делать со 100-миллионными дозами, которые не защищают так же хорошо, как альтернативные", — сказал Солсбери.

По его словам, это может привести к жестким решениям.

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"Это дает нам некоторое представление о том, как правильно расставить приоритеты насчет использования вакцин. И вполне логично выбрать ту, которая будет иметь более высокую эффективность для людей из группы повышенного риска, которых действительно нужно защитить", — добавил он.

Как утверждает профессор иммунологии из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, Хелен Флетчер, вполне вероятно, что Оксфорд и AstraZeneca будут искать лицензию на полные дозы, защищающие от развития Covid-19 с 62% эффективности.

"Они иммунизировали гораздо большее число людей более высокими дозами, и, что не менее важно, пожилых людей тоже. Ряд данных о низких дозах может быть недостаточно большим для лицензирования в его нынешнем виде, поэтому имеет смысл провести с ними еще одно исследование, включая пожилых людей и запросить поправку для использования этой дозы, когда количество данных станет достаточным ", — отметила Флетчер.

Однако она согласна с тем, что когда дело касается программы иммунизации, имеет смысл изучить все доступные вакцины.

"Поскольку на данный момент нам доступны сразу несколько вакцин, я считаю, что руководящим органам следует задуматься о том, какие из них могут работать лучше всего и в каких конкретно группах населения. В этом нет ничего необычного. В Великобритании мы даем детям, молодежи и пожилым людям три типа вакцин против гриппа, поскольку знаем, что различные вакцины лучше работают в разных возрастных категориях", — подчеркнула она.

Как считает доктор Пенни Уорд, приглашенный профессор фармацевтической медицины в Королевском колледже Лондона, вакцина от Оксфорда и AstraZeneca, как и альтернативные, похожи на вакцину против гриппа, то есть они не защищают от инфекции, но могут уменьшить тяжесть заболевания и, что немаловажно, риск тяжелых осложнений и смерти.

Здесь важно отметить, что вакцинация против гриппа эффективна на 50-60% в большинстве времен года, но, тем не менее, снижает тяжесть заболевания и потребность в госпитализации среди вакцинированного населения старшего возраста.

Профессор Адам Финн, эксперт по вакцинам из Бристольского университета и исследователь Оксфордского испытания, призвал к осторожности при сравнении вакцин.

"Различия могут вообще не существовать, а если они таки есть, то могут быть обусловлены определениями случаями и способом проведения отдельных исследований. У нас есть доказательства того, что все три вакцины работают для предотвращения болезней, но мы пока не знаем, какая из них лучше всего подойдет для пожилых людей и будет ли вообще какая-либо разница", — заключил Финн.