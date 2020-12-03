Девайсы против коронавируса. 3 гаджета и 1 приложение, которые помогут противостоять COVID-19

На девятый месяц пандемии коронавируса немудрено устать от постоянного самоконтроля и бесконечной дезинфекции всего вокруг. Как "автоматизировать" по крайней мере часть рутинных задач по самоспасению, рассказывает Фокус.

Справляться с коронавирусной инфекцией своими силами сложно: постоянные стирка, уборка, мытье… Спрос на бытовую химию во время карантина в Украине подскочил на 387%, на средства индивидуальной защиты — на 2675%! Но люди устали от постоянного самоконтроля и бесконечной дезинфекции всего, что только можно. Так почему бы не воспользоваться помощью умных гаджетов, которые и в квартире приберут, и от вируса защитят, и полезные привычки привьют?

Дезинфекция светом

Одни из самых полезных и доступных устройств — бактерицидные лампы, способные дезинфицировать воздух в помещении с эффективностью до 99%. Они делятся на две категории: безозоновые ультрафиолетовые (кварцевые) и озоновые ультрафиолетовые. Прежде чем выбрать, разберемся в принципах их работы.

Озоновая кварцевая лампа обеспечивает мощное ультрафиолетовое излучение, воздействуя на молекулы кислорода, в результате чего те присоединяют к себе еще один атом: так О2 превращается в О3. Плюс в том, что при таком излучении озон беспрепятственно распространяется по всему помещению, уничтожая вирусы и бактерии в воздухе, на поверхностях и даже в неосвещенных местах (под мебелью, к примеру). Минус в том, что во время работы лампы в помещении запрещено находиться людям, животным и растениям, иначе они рискуют получить ожоги. Также после работы светильника некоторое время в комнате будет специфически пахнуть, по­этому после кварцевания помещение необходимо хорошо проветрить в течение ­15–20 ­минут.

Чтобы сделать использование лампы безопасным в бытовых условиях, разработчики предлагают в комплекте пульт дистанционного управления

На "борту" смарт-лампы имеется встроенный таймер, который можно выставить на 15, 30 или 60 минут в зависимости от размеров помещения и требующейся интенсивности дезинфекции. В среднем мощность светильников составляет 38 Вт, а площадь действия — 40 кв. м.

Важно

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Безозоновая бактерицидная лампа обеззараживает только те поверхности и то пространство, которое освещает. А вот "слепые зоны" — нет. Поэтому устройство такого типа более безопасно, но менее эффективно. Оно тоже способствует образованию озона, но в гораздо меньших дозах. Это минус. А плюс в том, что светильник способен дезинфицировать помещения квадратурой 50 м, даже если они без окон. Проветривание после кварцевания безозоновой лампой не обязательно, т. к. специфического запаха озона нет. Что касается цен, то озоновые ­УФ-светильники стоят от 1000 грн, безозоновые — от 700 грн.

Выдерживаем социальную дистанцию

Компания Google разработала приложение Sodar, помогающее придерживаться социальной дистанции. Запускать его следует из брау­зера Chrome, перейдя по ссылке sodar.withgoogle.com. Программа активирует камеру и через нее покажет окружающую местность, а также проведет виртуальную границу, которая в реальности находилась бы в 2 м от человека. Визуализация границы поможет пользователям понять, насколько близко находятся окружающие люди и стоит ли отойти подальше.

Пока что программа доступна только владельцам Android-устройств. Пользоваться ею можно бесплатно

На краудфандинговой платформе Boomstarter доступно для предзаказа худи Social Techwear COVID-19 Edition. Данная вещь украшена датчиком, сигнализирующим о нарушении 1,5 м социальной дистанции. Если кто-то подошел к вам слишком близко, датчик начнет светиться и вибрировать. Корпус устройства имеет форму пуговицы, оснащен ультразвуковым дальномером HC-SR04 и батарейками типа CR 2032 емкостью 210−240 мАч. Пользователи могут пожертвовать на развитие проекта столько денег, сколько пожелают.

Выявляем симптомы и прививаем хорошие привычки

Даже обычные фитнес-трекеры и смарт-часы способны выявить некоторые симптомы коронавируса. В этом уверены ученые Исследовательского института Скриппса. Проведя ряд тестов, они опытным путем доказали, что подобные девайсы, оценивая изменения сердцебиения, уровень сна и активности, могут предупредить пользователей о возможном заражении вирусом. Конечно, диагноз они не ставят, но сигнализируют о том, что человеку нужно обратиться к врачу. Ценовой диапазон: от 1000 грн до 5000 грн.

Девайс будет вибрировать каждый раз, когда рука пользователя приближается к лицу, заставляя человека остановиться

А на сайте immutouch.com продается браслет, который может оту­чить людей от вредной привычки постоянно трогать свое лицо.

Работает все просто: активируете браслет, скачиваете приложение, синхронизируете его со смартфоном, подносите телефон к лицу, чтобы программа его распознала, и все — устройство готово к эксплуатации. Его стоимость — $50.

Увлажняем воздух с умом

Воздух достаточной влажности — ­45–55% — тоже залог крепкого здоровья. Учитывая, что из-за отопления влажность в помещениях падает до нуля, победить вирусы в таких условиях сложно. Фокус рекомендует обратить внимание на модели электронных диффузоров, обладающих дополнительной функцией — дезинфекцией воздуха. В интернет-магазинах вы легко сможете найти устройства, оснащенные системой ультрафиолетового излучения UV-C, благодаря которой вода стерилизуется и распыляется уже максимально очищенной.

Увлажнитель вместимостью 5 л подходит для помещений ­25–30 кв. м, оснащается регулятором количества распыляемой воды, а также функцией мониторинга влажности и температуры воздуха

Программное обеспечение устройства оптимизирует диапазон уровня влажности и прекращает процесс увлажнения, когда оптимальный показатель достигнут. Цены на смарт-увлажнители колеб­лются от 900 грн до 3000 грн.