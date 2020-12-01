Загадочный монолит, исчезнувший из пустыни в Юте, появился в горах Румынии (фото)

Металлический объект был обнаружен пилотом вертолета в нескольких метрах от старейшего исторического памятника.

История загадочного монолита, найденного в пустыне американского штата Юта, как оказалось, далека от своего завершения. Подобный монолит недавно был найден на территории Европы. Об этом сообщает Cnet.

После неожиданного открытия и исчезновения загадочного монолита посреди пустыни в Юте в начале ноября, аналогичный объект был найден в Румынии.

На холме Батка Доамней в городе Пьятра-Нямц заметили новый монолит. Как и в предыдущем случаев, неизвестно, откуда взялся объект и кто его туда установил.

Когда Департамент общественной безопасности штата Юта впервые обнаружил монолит в стиле "Космическая одиссея 2001", некоторые даже предполагали, что это работа инопланетян. Более реалистичные версии связывали монолит со скульптором Джоном МакКракеном, умершем в 2011 году.

Фото: Instagram thespencerowen

В своем заявлении на прошлой неделе официальные лица из Бюро управления земельными ресурсами штата Юта сообщили, что монолит исчез и они не знают, кто мог его забрать.

"Мы получили достоверные сообщения о том, что незаконно установленная скульптура, называемая "монолитом", была убрана с государственных земель неизвестной стороной. Бюро землепользования не удаляло объект, который считается частной собственностью. Мы также не расследуем преступления, связанные с частной собственностью, которыми занимается местный шериф", – говорится в заявлении органа.

Но история получила продолжение, пилот вертолета Брет Хатчингс оказался в числе тех, кто обнаружил монолит в Румынии. Он описал увиденное, как "самое странное, что я встречал за все годы полетов".

Фото: Monumente Neamt/Newsflash

Металлическая конструкция была найдена в нескольких метрах от старейшего исторического памятника города – Петродавской дакийской крепости. Считается, что крепость была разрушена римлянами во 2 веке н.э., но части городской стены можно увидеть и сегодня.

Фото: Monumente Neamt/Newsflash

Блестящий треугольный объект имеет высоту около 4 метров, а одна из его сторон обращена на гору Чахлэу, известную как Священная гора.

Это одна из самых известных гор Румынии, внесенная в список семи природных чудес страны.