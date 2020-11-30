Таинственный металлический монолит, найденный в пустыне США, исчез

В Департаменте общественной безопасности штата Юта заявили, что монолит не трогали

Металлический монолит, спрятанный среди скал, нашли пилоты Департамента общественной безопасности штата Юта 18 ноября, когда облетали отдаленный район пустыни в поисках горных баранов. И теперь находка бесследно исчезла. Об этом пишет Daily Mail.

В бюро землепользования Юты отметили, что не трогали монолит, потому что частной собственностью занимается шериф. Также они отметили, что понятия не имеют, кто убрал его, но предполагают, что это произошло три дня назад.

"Сооружение привлекло внимание международного и национального сообщества, нам сообщили, что человек или группа людей удалили конструкцию вечером 27 ноября", – сказано в сообщении.

Не смотря на то, что местоположение находки в Департаменте не разглашали, туристы все же выяснили у каких именно "красных скал" и в каком районе пустыни было обнаружено таинственное сооружение, которое уже успели окрестить "инопланетным подарком" и устроили туда настоящее паломничество. Однако добраться до монолита было нелегко – сначала энтузиастам приходилось ехать 45 минут по грунтовой дороге в пустыне, а потом подниматься по руслу сухого ручья пешком в течение 15 минут.

Местонахождение загадочного объекта нашли благодаря спутниковым снимкам – сначала отыскали подходящий каньон, а потом и монолит в нем, который отбрасывал аномально правильную тень.

В бюро отметили, что не убирали монолит, потому что он считается частной собственностью, а этим занимается местный шериф.

Спенсер Оуэн, житель Солт Лейк Сити, проверил информацию, и оказалось, что на месте трехгранного монолита осталась только металлическая пирамида, которая находилась у камней, сложенных в кучу. Спенсер извлек ее из земли и сделал с нею несколько снимков.

[ + – ] Спенсер Оуэн на месте, где находился монолит

В Департаменте общественной безопасности Юты отметили, что не стали в данной ситуации полностью исключать инопланетян. "Мы можем только предполагать, что произошло", — отметили представители Департамента.

Впрочем, искусствоведы заявили, что монолит схож с работами скульптора-минималиста Джона МакКракена, который некоторое время жил в соседнем штате Нью-Мексико и умер в 2011 году. Так что монолит мог быть воздвигнут в его честь одним из коллег художников.