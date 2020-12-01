Главный инженер, запустивший все ракеты SpaceX, покинул компанию

Том Мюллер поблагодарил Илона Маска и команду за плодотворное сотрудничество.

Инженер-конструктор ракетных двигателей, соучредитель компании SpaceX с момента ее основания, Том Мюллер, сообщил в Twitter о своем уходе.

Создатель двигателя TR-106, двигательной установкой космического корабля Dragon и двигателей для Falcon 9, Том Мюллер, заявил о своем уходе из SpaceX.

"Я покинул SpaceX сегодня! Благодарю Илона Маска за невероятное путешествие!", — написал он.

Илон Маск также поблагодарил Тома за его работу: "Спасибо за все, что ты сделал для SpaceX! Это мои лучшие воспоминания", — записал он в Twitter.

Следует отметить, что без Мюллера не состоялся бы ни один проект SpaceX. Именно он отвечал за разработку всех двигателей компании, включая двигательную установку Dragon и семейства двигателей Merlin для ракет-носителей Falcon. Merlin является самым эффективным углеводородным двигателем, созданным в США за последние 40 лет.

Ранее Мюллер был сотрудником корпорации TRW Inc., которая работает в аэрокосмической, автомобильной, финансовой и электронной сферах. В частности, он разрабатывал жидкостные ракетные двигатели, руководил созданием самого мощного из ракетных двигателей — кислородно-водородного TR-106. Работая в корпорации, Мюллер не мог полноценно реализовывать все свои идеи, поэтому начал проектировать двигатели "для себя". Через некоторое время на работы инженера обратил внимание Илон Маск, и в 2002 году пригласил Тома Мюллера в компанию SpaceX.

В 2014 году инженера номинировали на Премию Уайлд Американского института аэронавтики и астронавтики за выдающиеся достижения в разработке и применении ракетных двигательных систем.

О причинах ухода и дальнейших планах Мюллера пока ничего не известно.

Ранее сообщалось, что Илон Маск улучшит спутниковый интернет Starlink при помощи космических лазеров.