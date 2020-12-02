App Store Best: Apple назвала лучшие приложения 2020 года

Wakeout!, Zoom, Disney+ и Fantastical возглавили рейтинг.

Apple опубликовала список приложений, удостоенных ежегодной премии App Store Best. В рейтинг вошли программы для iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV и Mac. Компания также поделилась традиционным списком самых популярных приложений 2020 года, передает издание 9to5mac.com.

Лучшие приложения 2020 года

Wakeout! стало лучшим приложением для iPhone в 2020 году. Его создал независимый разработчик Андрес Канелла. Приложение предлагает легкую зарядку, чтобы размяться после длительного сидения на одном месте, что весьма актуально для людей на карантине.

Сервис видеосвязи Zoom стал лучшим приложением для iPad, поскольку оно позволил студентам со всего мира продолжать учиться на дому во время пандемии. Сервис также был самым загружаемым бесплатным приложением в App Store в 2020 году.

Для Mac лучшим стало приложение Fantastical от Flexibits. Это альтернативный календарь для пользователей macOS с расширенным функционалом для планирования работы/учебного процесса, распределения задач и возможностью синхронизации всех бизнес-процессов на разных платформах.

Disney+ получил награду "Приложение года для Apple TV", а Endel — приложение, призванное помочь пользователям сосредоточиться, расслабиться и уснуть — было названо лучшим приложением 2020 года для Apple Watch.

Лучшие игры 2020 года

В этом году лучшей игрой для iPhone была признана Genshin Impact, а для iPad — Legends of Runeterra от Riot Games.

Disco Elysium, детективная ролевая игра, была выбрана игрой года для Mac. И для Apple TV лучшей игрой стала Dandara Trials of Fear от бразильской студии Raw Fury.

На платформе Apple Arcade пользователи чаще всего играли в Sneaky Sasquatch, поэтому данная игра тоже попала в рейтинг.

Тренды 2020 года

Помимо лучших приложений и игр 2020 года, Apple также выделила и другие приложения, ставшие трендовыми. Речь идет о таких продуктах Shine, Explain Everything Whiteboard, Caribu, Pokémon GO и ShareTheMeal.

Разработчики самых популярных приложений будут награждены специальными значками App Store.

Ранее стало известно, что Google Play назвал украинское приложение одним из лучших в 2020 году.