Google Play назвал украинское приложение одним из лучших в 2020 году

Приложение Reface стало настолько популярным, что им пользуются Снуп Догг и Майли Сайрус.

Украинское приложение Reface попало в рейтинг лучших приложений 2020 года по версии Google Play. Об этом сообщается на сайте платформы.

Особенность этого приложения в том, что с его помощью лицо одного человека можно заменить лицом другого с сохранением мимики. Таким образом можно виртуально попасть в известный клип или фильм на место артиста. Этот процесс занимает несколько секунд.

Приложение Reface разработала группа украинских специалистов. Офис RefaceAI расположен в Киеве.

CEO-специалист Reface Роман Могильный поблагодарил всю команду разработчиков и пользователей приложения.

"Спасибо семье поклонников Reface, которая выбрала нас в этот тяжелый год", – написал он на своей странице Facebook.

Как уточняет MC.today, приложение стало настолько популярным, что им пользуются Снуп Догг, Бритни Спирс, Майли Сайрус, Илон Маск, Крис Браун и Дуа Липа.

Кроме того, в список лучших приложений 2020 года попали такие приложения, как Zoom, Microsoft Office и приложение для медитации Medito. А лучшей игрой признан "SpongeBob: Krusty Cook-Off".

Компанию RefaceAI основали Роман Могильный, Олесь Петрив и Ярослав Бойко в 2011 году, тогда она называлась Neocortext и занималась машинным обучением от семантики текста до визуального контента. Теперь компания сосредоточилась на своей ИИ-технологии замены лиц.

Ранее сообщалось, что украинец, специалист по ИТ-технологиям Виталий Потапчук создал мобильное приложение для неслышащих и слабослышащих, которое позволяет им общаться с другими людьми, и помогает решать, как повседневные задачи, так и в экстренных ситуациях.

Google планирует запустить приложение Task Mate, выполняя задания которого, пользователи смогут зарабатывать реальные деньги.