Ужин из пробирки. В Сингапуре начнут продавать в ресторанах лабораторную курятину

Стартап в области пищевых продуктов получил первое в мире разрешение от регулирующих органов.

В Сингапуре стартап в области пищевых технологий Eat Just получил первое в мире разрешение от регулирующих органов на поставку культивированной в лаборатории курятины. Об этом сообщает New Atlas.

Обычное производство мяса требует огромных ресурсов и приводит к немалым выбросам парниковых газов, поэтому гонка в поисках более экологичного метода продолжается.

Решение от Eat Just заключается в том, чтобы собрать небольшое количество клеток у живых животных, а затем дать клетка те же питательные вещества, которые получали бы обычные животные для роста и размножения. Процесс происходит внутри биореактора, и в конечном итоге, клетки превращаются в съедобное мясо.

Куриное мясо является первым продуктом компании. По словам производителя, созданное мясо по своему составу похоже на настоящую курицу с такой же питательной ценностью. Кроме этого, лабораторное мясо, в отличие от обычного, не содержит антибиотиков.

Eat Just утверждает, что выращенное мясо производит на 78-96% меньше выбросов парниковых газов, требует на 99% меньше земли, а также использует на 96% меньше воды, чем для производства обычной курятины.

Компания потратила месяцы, документируя производственный процесс, подробно описывая чистоту и стабильность куриных клеток. Продовольственное агентство Сингапура проверило собранную документацию и данные, одобрив выращенную курятину для продажи в местном ресторане.

Хотя первым одобренным продуктом Eat Just является курятина, компания также работает над выращиванием говядины из калифорнийского крупного рогатого скота и японского вагю.

"Я уверен, что наше нормативное разрешение на культивирование мяса будет первым из многих в Сингапуре и странах по всему миру. Работая в партнерства с более широким сельскохозяйственным сектором и дальновидными политиками, компании, подобные нашей, смогут удовлетворить растущий спрос на животный белок, поскольку к 2050 году население планеты вырастет до 9,7 млрд людей", – говорит соучредитель и генеральный директор Eat Just Джош Тетрик.