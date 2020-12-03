Журнал Time впервые выбрал ребенка года

15-летняя Гитанджали Рао исследует искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, а также применяет свои разработки для решения проблем повседневной жизни.

Американский журнал Time в 2020 году создал новую номинацию — "Ребенок года". В ней победила 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гитанджали Рао.

"Последние 92 года журнал Time выбирал "Человека года". В 2019 году тогда 16-летняя Грета Тунберг стала самым молодым "Человеком года" и первым победителем младше 25 лет. Ее движение за борьбу с климатическими изменениями, на фоне других молодежных движений последних лет, меняющих мир, ясно дают понять, что сегодня молодые люди обладают огромным влиянием и что они используют это влияние для формирования мира, соответствующего их видению", – пишет Time.

Претендентов на звание "Ребенок года" журнал отбирал в партнерстве с телеканалом Nickelodeon. Всего было номинировано более пяти тысяч детей в США в возрасте от 8 до 16 лет. В финал прошли лишь пять человек, выбранных специально созданной комиссией.

Гитанджали Рао исследует искусственный интеллект и сенсорные технологии углеродных нанотрубок, а также применяет свои разработки для решения проблем повседневной жизни. Рао рассказала, что впервые начала думать о применении науки и технологий для изменений в социуме еще во втором-третьем классе.

Также Гитанджали Рао создала приложение и расширения для Chrome под названием Kindly, которые способны на основе искусственного интеллекта проявлять кибербуллингу. Программа выискивает оскорбительные слова и предлагает пользователю отредактировать их, или же отправить как есть.

Напомним, издание Time определило 100 лучших устройств 2020 года.