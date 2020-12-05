Впервые образец грунта астероида доставлен на Землю

Космический зонд исследовал астероид, который находился на расстоянии 340 млн км от Земли.

Капсула, которая отделилась от японского космического зонда "Хаябуса-2", опустилась около 20:15 по киевскому времени на парашюте на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. Об этом сообщили в ходе трансляции на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA.

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На месте посадки было очень раннее утро, поэтому темнота мешала видеосъемке. На месте зонд ждала экспедиция в составе 73 японских специалистов. Поиск капсулы начнут с рассветом.

[ + – ] Посадочная капсула приближается к Земле

Капсула отделилась от зонда примерно за пять часов до посадки. Парашют раскрылся на на высоте около 10 тыс. метров.

Образцы грунта были взяты с астероида, который в том момент находился на расстоянии 340 млн км от Земли.

После сброса капсулы совершил маневр по отдалению от Земли. Его хотят использовать для исследования поверхности другого астероида – 1998 KY26, который движется по орбите между Землей и Марсом.

Астероид 1998 KY26 – это быстро вращающаяся скала, которая делает оборот вокруг Солнца, иногда появляясь на пути нашей планеты. По данным JAXA, круглый астероид имеет диаметр около 30 метров и совершает один оборот вокруг своей оси всего за 10,7 минуты.

Зонд «Хаябуса-2» запустили в декабре 2014 года. Он находился возле астероида Рюгу с июня 2018 года по ноябрь 2019-го и дважды совершал успешные посадки на него. Во время одной из них он произвел взрыв, чтобы получить грунт, расположенный в глубине астероида.