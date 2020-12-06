SpaceX запустила Dragon 2 на Международную космическую станцию

На борту находится груз весом примерно 2900 кг

Space X запустила грузовой корабль Dragon 2 для доставки груза на Международную космическую станцию. Об этом компания сообщила в Twitter.

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Корабль отправился со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре Кеннеди на мысе Канаверал, штат Флорида. На борту находится груз весом примерно 2900 кг, который содержит различные принадлежности для экипажа МКС, в том числе для российских космонавтов, оборудование для станции, комплектующие для компьютеров, сообщает NASA.

Ранее SpaceX запустила в Космос корабль Crew-1 с четырьма астронавтами на борту. Crew-1 — это первый полет для корабля Crew Dragon в статусе лицензированного средства доставки экипажей на МКС, который открывает новую главу в истории американской и всей мировой космонавтики. Впервые с 2011 года в одном корабле на орбиту отправился экипаж из четырех человек. Кроме того, это первый для Crew Dragon международный экипаж.