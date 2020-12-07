Исаак Ньютон пытался разгадать код пирамид, чтобы узнать дату библейского апокалипсиса

На аукционе Sotheby’s выставлены тайные рукописи математика из области алхимии и теологии.

Известнейший физик и математик Исаак Ньютон, сформулировавший законы всемирного тяготения и три закона механики, пытался раскрыть "секретный код" пирамид. Об этом сообщает The Guardian.

Тайная одержимость Ньютона алхимией и малоизвестными разделами теологии стала известна лишь спустя 200 лет после смерти ученого. Иная сторона известнейшего во всем мире физика раскрылась в его неопубликованных заметках.

Часть из этих трудов недавно была выставлена на аукцион Sotheby’s. На трех листах содержатся записи Ньютона, который пытался разгадать коды, скрытые в Библии и египетских пирамидах, чтобы предсказать приход библейского апокалипсиса.

Отмечается, что выставленные на продажу рукописи обгорели, возможно, из-за собаки Ньютона Даймонда, которая опрокинула свечу на столе.

"Это действительно увлекательные работы, потому что в них вы можете увидеть, как Ньютон пытается разгадать секреты пирамид. В своем роде чудесное сочетание работ Ньютона и великих объектов классической древности, которые очаровывают людей на протяжении тысячелетий. Документы удивительно быстро переносят вас прямо к самой сути ряда глубоких вопросов, которые исследовал Ньютон", – специалист по рукописям Sotheby’s Габриэль Хитон.

Ньютон изучал пирамиды в 1680-х годах, в период добровольного научного изгнания в поместье в Южном Кестевене, район Линкольншир, Англия. Вдали от Кембриджского университета Ньютон скрывался от критики со стороны своего соперника Роберта Гука из Королевского общества.

Ньютон пытался найти единицу измерения, которую использовали строители пирамид. Он считал, что древние египтяне могли измерить Землю, и открыв локоть (единица измерения) Великой пирамиды, он также сможет узнать окружность Земли.

Ньютон надеялся, что разгадка приведет его к другим древним единицам измерения, которые позволят раскрыть архитектуру и размеры Храма Соломона или Первого храма, чтобы интерпретировать скрытый смысл Библии.

Несмотря на то, что репутация Ньютона основывалась на его математических и научных открытиях, для него они были второстепенными в сравнении с "большими" исследованиями в области алхимии и теологии. Тайные рукописи на эти темы были впервые выставлены на аукционе Sotheby’s в 1936 году. Некоторые из них были куплены экономистом и фанатом Ньютона Джоном Мейнардом Кейнсом, который называл своего героя "последним из волшебников".

По словам Хитона из Sotheby’s, Ньютон был "колючим человеком". Другие описывали его как скрытного, невротичного, злобного, мстительного и одержимого параноика.

"Ему нравилось думать о себе как о новом мессии, пришедшем спасти мир", – отмечает профессор истории науки из Кембриджского университета Патриция Фара.