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Исаак Ньютон пытался разгадать код пирамид, чтобы узнать дату библейского апокалипсиса

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Фото: Nick Brundle/Alamy

На аукционе Sotheby’s выставлены тайные рукописи математика из области алхимии и теологии.

Известнейший физик и математик Исаак Ньютон, сформулировавший законы всемирного тяготения и три закона механики, пытался раскрыть "секретный код" пирамид. Об этом сообщает The Guardian.

Тайная одержимость Ньютона алхимией и малоизвестными разделами теологии стала известна лишь спустя 200 лет после смерти ученого. Иная сторона известнейшего во всем мире физика раскрылась в его неопубликованных заметках.

Часть из этих трудов недавно была выставлена на аукцион Sotheby’s. На трех листах содержатся записи Ньютона, который пытался разгадать коды, скрытые в Библии и египетских пирамидах, чтобы предсказать приход библейского апокалипсиса.

Отмечается, что выставленные на продажу рукописи обгорели, возможно, из-за собаки Ньютона Даймонда, которая опрокинула свечу на столе.

"Это действительно увлекательные работы, потому что в них вы можете увидеть, как Ньютон пытается разгадать секреты пирамид. В своем роде чудесное сочетание работ Ньютона и великих объектов классической древности, которые очаровывают людей на протяжении тысячелетий. Документы удивительно быстро переносят вас прямо к самой сути ряда глубоких вопросов, которые исследовал Ньютон", – специалист по рукописям Sotheby’s Габриэль Хитон.

Ньютон изучал пирамиды в 1680-х годах, в период добровольного научного изгнания в поместье в Южном Кестевене, район Линкольншир, Англия. Вдали от Кембриджского университета Ньютон скрывался от критики со стороны своего соперника Роберта Гука из Королевского общества.

Фото: Sotheby's

Ньютон пытался найти единицу измерения, которую использовали строители пирамид. Он считал, что древние египтяне могли измерить Землю, и открыв локоть (единица измерения) Великой пирамиды, он также сможет узнать окружность Земли.

Ньютон надеялся, что разгадка приведет его к другим древним единицам измерения, которые позволят раскрыть архитектуру и размеры Храма Соломона или Первого храма, чтобы интерпретировать скрытый смысл Библии.

Несмотря на то, что репутация Ньютона основывалась на его математических и научных открытиях, для него они были второстепенными в сравнении с "большими" исследованиями в области алхимии и теологии. Тайные рукописи на эти темы были впервые выставлены на аукционе Sotheby’s в 1936 году. Некоторые из них были куплены экономистом и фанатом Ньютона Джоном Мейнардом Кейнсом, который называл своего героя "последним из волшебников".

По словам Хитона из Sotheby’s, Ньютон был "колючим человеком". Другие описывали его как скрытного, невротичного, злобного, мстительного и одержимого параноика.

"Ему нравилось думать о себе как о новом мессии, пришедшем спасти мир", – отмечает профессор истории науки из Кембриджского университета Патриция Фара.