Аналитики прогнозируют тотальный дефицит гаджетов в 2021 году из-за Covid-19 — Bloomberg

Эксперты считают, что основная проблема в логистике и повышении расходов на нее.

Аналитик Тим Калпан в своей авторской колонке для Bloomberg предупреждает, что вслед за рождественскими распродажами мировые компании-производители электроники рискуют столкнуться с серьезной нехваткой важных компонентов, что, в свою очередь, приведет к тотальному дефициту.

"Закрытие заводов, сокращение авиарейсов и периодические локдауны означают для промышленности только одно: компаниям следует уделить самое пристальное внимание логистике, иначе им не избежать сбоев поставок важных компонентов для производства тех или иных гаджетов", — пишет Тим.

Эксперт полагает, что с дефицитом могут столкнуться производители, чьи продукты пользуются наибольшей популярностью, имея ввиду Sony, Nintendo, Microsoft, HP, Dell, Xiaomi и Apple. К примеру, на сайте Amazon в США игровые консоли от Sony и Microsoft невозможно приобрести — пользователи раскупили все, а новые устройства на рынок еще не поступили.

Apple тоже не застрахована. Из-за пандемии коронавируса разработка и производство последней линейки iPhone пришлось перенести, поэтому телефоны были презентованы позже запланированного срока. Так как финансовый четвертый квартал завершился 26 сентября, компания закончила финансовый год с довольно низкими показателями и была вытеснена из тройки лидеров компаний-поставщиков смартфонов.

По мере того как пандемия затягивается, даже с учетом того, что вакцины будут выпущены в ближайшие месяцы, издержки производства могут достичь миллиардов долларов. В четвертом финансовом квартале руководители многих компаний отмечали падение выручки и рост расходов в результате продолжающегося роста спроса. Увеличение расходов связано с необходимостью доставки компонентов дорогостоящими воздушными маршрутами, а не морем, чтобы компенсировать потерянное время. "Проблему усугубляет сокращение авиационного парка, поскольку количество рейсов уменьшается", — подчеркивает аналитик.

HP, которая получает две трети дохода от продажи персональных компьютеров, а остальную часть — от продажи принтеров. Завершив финансовый 2020 год, компания зафиксировала падение выручки на 3,6%. Это худший показатель за последние четыре года. Президент Энрике Лорес заявил, что "результаты продаж в четвертом квартале в большей степени зависели от цепочки поставок, чем от спроса".

Dell также пострадала из-за нехватки компонентов, включая чипы и дисплеи, что привело к перегрузке и увеличению расходов. Но компания надеется выиграть от этого. Операционный директор Джефф Кларк сказал инвесторам, что хорошо налаженная цепочка поставок обеспечит компании "значительные конкурентные преимущества, чтобы оставаться приоритетным партнером".

Тим Калпан считает, что у менее известных брендов появится шанс заявить о себе и начать конкурировать с мировыми марками. Из-за дефицита пользователи переключат свое внимание на более доступные продукты, выпускаемые no name брендами.

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