Неуловимые хакеры отслеживают цепочки поставок вакцин против Covid-19

Киберзащитники из IBM выявили угрозу, но так и не смогли отследить злоумышленников.

Аналитики компании IBM заявили об обнаружении слежки за логистическими цепочками организации (ее название держится в секрете), занимающейся хранением и доставкой вакцин против Covid-19, передает Reuters. Однако экспертам по кибербезопасности так и не удалось узнать геолокацию хакеров.

По словам представителей IBM, хакеры провели масштабную фишинговую атаку с целью собрать информацию о так называемой "холодовой цепи". Данная технология используется при транспортировке вакцин и другого рода препаратов от производителя к потребителю, позволяя соблюдать стабильно низкие температуры в контейнерах, где хранятся препараты. В частности, удалось выяснить, что злоумышленники присылали сотрудникам организации письма от имени китайской компании Haier Biomedical с предложением наладить поставки. В реальности Haier Biomedical занимается холодовыми цепями, однако от комментариев компания отказалась.

В IBM считают, что хакеры намеревались похитить учетные данные сотрудников с целью авторизации в электронной почте и других сервисах. Аналитики говорят, что им не удалось выяснить ни местоположение злоумышленников, ни на кого они работают, но все же киберзащитники уверены, что за хакерами стоит какое-то государство, иначе приложенные усилия по выявлению логистики вакцин не имели бы смысла.

Ранее стало известно, что киберпреступники из Северной Кореи пытались атаковать 9 организаций, работающих в сфере здравоохранения, среди которых были компании Johnson&Johnson, AstraZeneca и Novavax Inc., разрабатывающие вакцины против коронавируса. А компания Microsoft также выявила попытки атак на фармкомпании. Киберзащитники утверждают, что действовали злоумышленники из России и КНДР.