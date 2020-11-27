Северокорейские хакеры пытались атаковать производителей вакцины от COVID-19 AstraZeneca

Попытки взлома были нацелены на "широкий круг лиц", включая персонал, работающий над исследованием COVID-19, но не увенчались успехом.

Северная Корея за последние две недели пыталась взломать сервера британской компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину от COVID-19. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам иформаторов, хакеры выдавали себя за рекрутеров в LinkedIn и WhatsApp, чтобы войти в доверие к работникам AstraZeneca с поддельными предложениями о работе. Затем они отправили документы, якобы описывающие должностные обязанности, с добавлением вредоносного кода, предназначенного для получения доступа к компьютеру жертвы.

По словам одного из источников, попытки взлома были нацелены на "широкий круг лиц", включая персонал, работающий над исследованием COVID-19, но не увенчались успехом.

Миссия Северной Кореи при ООН в Женеве не ответила на запрос о комментарии Reuters. Пхеньян ранее отрицал факт проведения кибератак.

Напомним, ночью с 27 на 28 октября был взломан предвыборный сайт Дональда Трампа — donaldjtrump.com. Хакеры оставили на главной странице сообщение, в котором заявили, что "устали от фейк-ньюз" президента Трампа. Из сообщения следует, что у взломщиков есть доказательства причастности Трампа к возникновению коронавируса.