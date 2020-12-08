И приготовит, и посуду вымоет: британцы разработали робота-повара за $330 тысяч

Компания Moley Robotics презентовала свою разработку 6 декабря 2020 года.

В ходе выставки информационных технологий Gulf в Дубае, британская компания Moley Robotics показала свою новую разработку — робота-повара Robotic Kitchen, передаёт The Guardian. В компании говорят, что уже получили более 1200 предзаказов.

Как рассказал основатель компании Марк Олейник, робот знает наизусть 5000 рецептов и все их может приготовить. Но это еще не все: он также способен вымыть после себя посуду и протереть стол, пользоваться смарт-холодильником, регулировать температуру плиты или духового шкафа. Как говорит Марк, это "первая в мире роботизированная кухня".

В проекте также принимал участие британский шеф-повар Тим Андерсон, победивший некогда в телешоу MasterChef. Именно он стал прототипом для Robotic Kitchen. Во время готовки, команда разработчиков подключила датчики к рукам Тома и зафиксировала все его движения в формате 3D. Потом разработали цепь алгоритмов — и таким образом научили робота двигаться столь же проворно, как Том.

[ + – ] Robotic Kitchen в действии

Для выставки в Дубае Том Андерсон разработал рецепты 30-ти блюд, а робот все их приготовил, демонстрируя свои навыки. Отметим, что помимо 5000 рецептов, хранящихся в памяти робо-повара, пользователи смогут добавлять и свои собственные.

Стоит роботизированная кухня £248 тыс. (около $330 тыс.). На данный момент уже оформлены 1200 предзаказов. В компании сообщили, что намерены разработать более доступную версию Robotic Kitchen.

Ранее стало известно, что LG тестирует сервис, состоящий из роботов. Роботы под названием LG Cloi Servebot будут доставлять товары из магазинов сети GS25, которые расположены на территории научного парка LG в Сеуле. По словам представителя компании-разработчика, роботы умеют пользоваться лифтами, обладают грузоподъемностью до 45 кг, оснащены тремя ящиками для транспортировки продуктов.