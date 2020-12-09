Акции Tesla, Facebook, Netflix, Microsoft допущены к обращению на украинском фондовом рынке

Соответствующие решения приняты Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) приняла ряд решений, касающихся допуска к обращению на украинском рынке акций мировых BigTech-компаний. Об этом сообщается на сайте регулятора.

К обращению допущены:

акции Tesla, Inc. (код ISIN – US88160R1014);

акции Facebook Inc. (код ISIN – US30303M1027);

акции Netflix Inc. (код ISIN – US64110L1061);

акции Microsoft Corporation (код ISIN – US5949181045);

акции Advanced Micro Devices, Inc. (код ISIN – US5949181045);

акции Visa, Inc. (код ISIN – US92826C8394).

Согласно правилам Нацбанка Украины, вступившим в силу в 2017 году, граждане Украины могут официально инвестировать до $50 тыс. в год за рубеж со своего банковского счета в украинском банке, получив электронную лицензию на пересчет валюты за рубеж. Лицензия дает владельцу (физлицу) право на протяжении года перечислять валюту за границу на общую сумму до $50 тыс., чтобы: инвестировать; размещать средства на собственных счетах за рубежом или выполнить обязательства перед нерезидентами по договору страховки. Украинцы пользовались этими возможностями, чтобы приобретать акции Facebook.

Ранее стало известно, что Илон Маск предупредил сотрудников Tesla, что акции могут рухнуть "как суфле под кувалдой". Генеральный директор попросил сосредоточиться на уменьшении расходов, чтобы квартальная прибыль компании росла, потому что, несмотря на успех бренда, фактическая прибыль компании очень низкая — около 1% за последний год.