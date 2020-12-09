Ученые выяснили, как не заразиться коронавирусом в автомобиле

Исследователи изучили схемы воздушного потока внутри авто с использованием компьютерного моделирования.

Ученые выяснили, как сократить риск заражения коронавирусом в автомобилях, где невозможно соблюдать безопасную дистанцию. Об этом сообщает GMA.

Несмотря на рекомендации органов здравоохранения, избегать поездок в одном автомобиле с посторонними людьми, иногда придерживаться таких советов просто невозможно.

Исследователи из Университета Брауна нашли выход из непростой ситуации. Ученые опубликовали исследование, в котором изучили схемы воздушного потока внутри автомобиля с использованием компьютерного моделирования. Они хотели выяснить, существуют ли способы уменьшить передачу аэрозольных капель во время совместной поездки в автомобиле.

В исследовании разыгрывались два сценария для компактного авто, в котором находились два человека: водитель и один пассажир на заднем сиденье. Когда в автомобиле был включен обогреватель, а окна подняты, аэрозольные капли беспрепятственно циркулировали в автомобиле.

"Самый низкий уровень вентиляции наблюдался с закрытыми окнами в автомобиле", – говорит исследователь Университета Брауна Кенни Брейер.

Кроме этого, исследователи обнаружили, что работающий кондиционер или обогреватель в автомобиле почти не обеспечивал необходимую циркуляцию воздуха. Самым эффективным способом оказались открытые окна.

"Чем больше будет открыто окон, тем больше будет циркуляция воздуха и тем легче будет убрать из машины любые загрязнения", – отмечает Брейер.

В холодную пору, по словам ученых, можно ограничиться лишь несколькими открытыми окнами. Несмотря на то, что логика подсказывает открывать ближайшее к себе окно, исследование показывает, что открытое окно напротив лучше помогает оптимизировать воздушный поток.

Например, в компактном автомобиле с одним водителем и одним пассажиром, необходимо открыть окно рядом с передним пассажирским сиденьем и одно позади водителя.

Также маски для лица в любом замкнутом пространстве, включая автомобили, имеют решающее значение.

Эксперты по инфекционным заболеваниям подчеркивают, что необходимы дополнительные исследования.

"Нам определенно нужны дополнительные исследования, чтобы реально оценить риск передачи вируса людям, находящимся в одном автомобиле", – говорит доцент кафедры инфекционных заболеваний в Университете Эмори Гэвин Харрис.