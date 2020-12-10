Найден вид тропических рыбок, который заводит собственных домашних животных

Ученые выяснили, что поедающие водоросли рыбки-ласточки, предоставляют кров и защиту мелким креветкам, которые за это удобряют их "сады".

Человеческая цивилизация не была бы такой, какой она есть сегодня, если бы мы в свое время не приручили животных. Люди заботятся о своих домашних животных, обеспечивая их кровом, пищей и защитой. Взамен мы получаем от них что-то полезное или приятное, будь то возможность погладить кота или стейк из говядины, пишет New Atlas.

Исследователи из Австралии сообщили о первом случае одомашнивания животного позвоночным, помимо людей. Речь идет о виде рыб, который использует крошечных креветок для ухода за своими фермами водорослей.

Считается, что первое животное, которое было приручено человеком 15 тыс. лет назад — собака. Затем люди одомашнили коз, свиней, овец и крупный рогатый скот, который использовали в качестве пищи и материала.

Почти каждое растение, которое мы сегодня едим, не похоже на своих первоначальных "собратьев", поскольку с течением времени люди улучшали качество, вкус еды и ее питательность.

Когда-то считалось, что только человек способен одомашнить животных. Однако потом были открыты другие примеры. Так, муравьи защищают тлю от хищников и забирают их на зиму в свой муравейник. Взамен "скотоводы" питаются сладкими выделениями своих подопечных и, кажется, даже заботятся о том, чтобы это "молоко" имело оптимальную пищевую ценность.

Во время экспедиции на коралловые рифы в Белизе команда исследователей из университетов Гриффита и Дикина обратили внимание на странную связь рыб-ласточек с мизидами — мелкие ракообразные, напоминающие креветок.

Известно, что рыбы-ласточки имеют собственные участки кораллового рифа, на которых выращивают водоросли для пропитания. Однако ученые отметили тот факт, что эти рыбы, похоже, используют фекалии мизидов в качестве удобрения, предоставляя креветкам безопасное для жизни убежище.

Исследователи подтвердили эту идею с помощью серии полевых и лабораторных испытаний. Они обнаружили, что, когда мизидов помещали в воду с запахом хищников, они паниковали, вода, которая пахла другими рыбами или водорослями, их никак не волновала, зато запах самих рыбок-ласточек притягивал их как магнит.

Чтобы проверить, активно ли рыба защищает креветок, ученые поместили мизидов в прозрачный пакет, а пакет — в море. И продемонстрировали, что за пределами "фермы" хищники атакуют ее почти моментально. Но если пакет находился на территории рыбки-ласточки, та прогоняла приближающихся хищников.

Эти рыбы растительноядные и питаются теми самыми водорослями, которые охраняют от вторжения соперников. Креветки же усиливают их рост, непрерывно удобряя почву. Авторы статьи доказали это, сравнив густоту "ферм", в которых жили креветки, с "фермами" без них, а также состояние самих рыбок-ласточек. Как и ожидалось, присутствие мезидов усиливало рост водорослей и положительно сказывалось на здоровье рыб.

По мнению ученых, вся собранная ими информация о взаимодействии рыбок-ласточек с мизидами свидетельствует о том, что рыбки по сути одомашнили креветок. Рыбки предоставляют членистоногим защиту, а те взамен удобряют их плантации.

"Это первый зарегистрированный случай, когда позвоночное животное, не являющееся человеком, одомашнило другой вид, и первое экспериментальное свидетельство предполагаемого пути развития этого одомашнивания", — подитожил Уильям Фини, ведущий автор исследования.