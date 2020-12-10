Состояние пациентов с COVID-19 медики смогут определять по слезам

Чтобы узнать, насколько тяжело протекает коронавирус, пациенту достаточно будет пустить слезу

Испанские ученые выяснили, что в слезной жидкости есть те же маркеры воспаления, что и в плазме крови, а результаты своего исследования опубликовали на сайте ScienceDirect.com.

Изучив состав молекул иммунных реакций, называемых цитокинами, они установили, что в слезе, как и в плазме крови человека, имеются одинаковые показатели воспалительных процессов в организме пациента.

По мнению специалистов, достаточно взять мазок из слизистой глаза у зараженных вирусной инфекцией вместо того, чтобы брать кровь на анализ. Однако у этого метода есть одно существенное но: существует риск того, что у пациентов с легкой или бессимптомной формой коронавируса вирусных частиц в слезной жидкости может не хватить для постановки точного диагноза.

В проведении исследований был задействован 41 здоровый человек из контрольной группы и 62 пациента, у которых диагностирован COVID-19.

По состоянию на 10 декабря в Украине выявлено 13 371 новый случай коронавирусной инфекции. Скончались 266 человек.

Всего в мире заболели 68,8 млн. человек. Из них 44,3 млн. выздоровели, 1,57 млн. заболевших скончались от осложнений, вызванных вирусом.