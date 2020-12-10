Гигантский айсберг может уничтожить колонию пингвинов в Атлантическом океане

Айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена С и движется к острову Южная Георгия, где обитают миллионы пингвинов и тюленей

Огромный айсберг, получивший название A68a, неуклонно движется к субантарктическому острову Южная Георгия, который находится в южной части Атлантического океана и является заморской колонией Великобритании. Однако людям глыба льда площадью в 4200 кв. км., что чуть больше площади Буэнос-Айреса, не угрожает, но может уничтожить крупную колонию пингвинов, что обитает на острове. Об этом пишет Reuters.

Айсберг A68a откололся от шельфового ледника Ларсена, который находится у побережья Антарктического полуострова. Назван в честь норвежского капитана К. А. Ларсена, исследовавшего побережье Антарктического полуострова в 1893 году на судне "Ясон". Шельфовый ледник Ларсена состоял из трех крупных ледников — Ларсен А, Ларсен B и Ларсен C, общей площадью со Словакию. Частично разрушен вследствие глобального потепления (к настоящему времени сохранился лишь ледник Ларсен C). Южнее находятся узкие ледники D, E, F и G.

[ + – ] Айсберг A68a откалывается от ледника Ларсена С

[ + – ] Айсберг A68a, снятый с воды/Все фото: EcoWatch

Айсберг A68a откололся от ледника еще в июле 2017 года и с той поры неторопливо дрейфовал. Антарктический полуостров является одним из самых быстро нагревающихся мест на Земле, где 9 февраля 2020 года была зафиксирована рекордно высокая температура — 20,75 градуса по Цельсию. И ученые рассчитывали, что айсберг во время своего дрейфа постепенно разрушится. Это произошло, ведь изначально его площадь составляла 5800 кв. км., однако не так скоро, как рассчитывали наблюдатели. A68a сохранил угрожающие размеры и теперь угрожает огромным колониям тюленей и пингвинов на острове Южная Георгия.

[ + – ] Остров Южная Георгия/Фото: NASA

При столкновении с островом он уничтожит губки, кораллы и планктон на морском дне, а если останется у острова, то заблокирует тюленям и двум миллионам пингвинам их обычные маршруты для добычи пропитания.

Некоторые виды, например, королевские пингвины, путешествуют в поисках пищи до 16 дней, однако из-за айсберга это займет больше времени, и птенцы начнут голодать и погибать, отметил морской биолог Норман Рэтклифф из Британской антарктической службы.

[ + – ] Колония пингвинов на острове Южная Георгия/Все фото: EcoWatch

Однако Герайнт Тарлинг, биолог-океанолог, отслеживающий путь айсберга, считает, что течение может пронести айсберг мимо острова и колоний пингвинов, а если этого не случится – то айсберг можно расстрелять с военных самолетов британских ВВС. Только он слишком велик, чтобы расколоть его одним выстрелом.

Напомним, в 2016 году почти все птенцы императорских пингвинов погибли за одну ненастную ночь, когда разрушилась их льдина. Это произошло на краю шельфового ледника Бранта в бухте Халли, где гнездилась вторая по численности колония императорских пингвинов (от 14 до 25 тысяч особей).