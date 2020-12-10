Последнее плавание. В Норвегии нашли курган неизвестного правителя, погребенного с кораблем

В древней Скандинавии лишь очень богатый и могущественный человек мог быть похоронен на борту корабля.

В Норвегии археологи нашли остатки корабля викингов, закопанного под древним курганом. Исследователи предполагают, что на ладье мог быть захоронен король, королева или могущественный ярл. Об этом сообщает LiveScience.

Найденный корабль имел внушительные размеры – 19 метров в длину и 5 метров в ширину. Он был обнаружен к юго-востоку от Осло, и датируется примерно 750-850 г н.э., говорит археолог из Норвежского института исследований культурного наследия Кнут Пааше.

"Мы еще не знаем, было ли это гребное судно или парусное. Дурние корабли, как Gokstad и Tune, совмещали весла и паруса", – говорит Пааше, имея в виду два корабля викингов 10 века, также найденных в Норвегии. По его словам, киль новооткрытого корабля выглядит иначе, чем у других суден викингов.

Корабль был закопан под курганом, который был разрушен фермерами. Курган находится в большом комплексе из 20 могил. Помимо захоронения корабля, также были найдены как фундаменты как минимум четырех домов.

Курган с кораблем был разграблен возможно, соперниками из семьи знатного человека, захороненного там. Некоторые ученые предполагают, что разграбление могилы было политическим актом. Человеческих костей рядом с кораблем пока не обнаружили, хотя археологи нашли останки лошади или быка. Все остальные артефакты были украдены мародерами.

"Захоронение кораблей было проявлением высшего статуса, богатства и связей в Скандинавии железного века", – подчеркивает Пааше.

По словам ученых, человек, похороненный с кораблем, мог быть королем, королевой или знатным воином, называемым ярлом.