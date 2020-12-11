Как в сериале "Черное зеркало": в Японии создадут смарт-линзы с функцией дополненной реальности

Разработкой занимаются компании Mojo Vision и Menicon.

Стартап Mojo Vision, разрабатывающий концепт первых в мире "умных" линз с функцией AR (дополненной реальности), привлек к сотрудничеству компанию Menicon, которая является самым крупным производителем контактных линз в Японии. Об этом стартап сообщил на официальном ресурсе.

По задумке разработчиков, линзы Mojo Lens смогут демонстрировать изображения и текст поверх естественного поля зрения пользователя. При этом обзор не будет перекрываться — пользователь будет видеть все вокруг плюс дополнительное изображение. Все это станет возможным благодаря микродисплею с большой плотностью пикселей — 14 тыс. на дюйм. Также линзы будут оснащаться энергетически эффективным датчиком изображения, радиочастотным интерфейсом и датчиками движения, фиксирующими движения глаз и стабилизирующими воспроизводимую картинку.

[ + – ] Кадр из сериала "Черное зеркало". Серия была посвящена смарт-линзам Фото: сериал "Черное зеркало"/скриншот

Заполучив в компаньоны компанию Menicon, специализирующуюся на изготовлении контактных линз, стартаперы получат возможность провести ряд исследований с целью получить технико-экономическое обоснование производства смарт-линз. В дальнейшем планируется использовать наработки Menicon при производстве жестких газопроницаемых линз, оснащенных микроэлектроникой от инженеров Mojo, но только в том случае, если технико-экономическое обоснование окажется успешным.

[ + – ] Принцип работы Mojo Lens

Если прототип "умных" линз будет создан и пройдет успешное тестирование, то силами Menicon девайс будет поставлен на поток. Также эта фирма создаст средства за уходом для смарт-линз, потому как это тоже входит в зону ее компетенций.

Ранее стало известно, что Правительство Японии профинансирует сервисы знакомств, чтобы в стране повысилась рождаемость.