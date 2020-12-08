Правительство Японии профинансирует сервисы знакомств, чтобы в стране повысилась рождаемость

Чиновники готовы выделить $19 млн на прокачку искусственного интеллекта.

Как сообщает BBC со ссылкой на информационное агентство AFP, правительство Японии намерено потратить 2 млрд иен ($19 млн) на разработку и прокачку приложений для знакомств. Финальная цель чиновников состоит в том, чтобы повысить уровень рождаемости в стране.

Правительственные гранты получат сервисы, разрабатываемые органами местного самоуправления и работающие на основе искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения. Чиновники полагают, что такие программы помогут пользователям быстрее и "точнее" найти подходящего партнера/партнершу. Приложения будут располагать подробными анкетами, заполнив которые, пользователи предоставят максимум полезной информации о себе. Например, кроме пола, возраста, имени и рода занятий, они смогут перечислить свои хобби, ценности, политические взгляды, отношение к религии и т.д. Финансирование поступит с 2021 года.

Согласно данным BBC, в прошлом году уровень рождаемости упал рекордно низко — 865 тыс. младенцев. Если так пойдет и дальше, то к концу века население Японии сократится с 128 млн (данные 2017 года) до 53 млн человек: больше, чем в 2 раза.

Сатико Хоригучи, антрополог из Японского университета Темпл, считает, что существуют эффективные способы повысить рождаемость, чем "субсидирование знакомств и сватовства с помощью ИИ" — например, можно было бы поднять молодежи зарплаты. Ученая приводит в качестве аргумента данные отчета, в котором говорится о связи между низким уровнем доходов и потерей интереса к романтическим отношениям среди молодых японцев.

"Если они не заинтересованы в свиданиях, "электронное сватовство" не будет эффективным", — прокомментировала доктор Хоригучи. "Если мы полагаемся на технологии, то уж лучше сконцентрироваться на разработке роботов, выполняющих работу по дому и помогающих в уходе за детьми. От этого будет больше пользы".

Аналитики уже давно указывают на отсутствие поддержки работающих матерей Японии, которые, кроме оплачиваемого труда, занимаются и неоплачиваемым — уходом за детьми, уборкой, готовкой, стиркой и пр. Японское правительство заявило, что в последние годы старается привлечь все больше женщин к полной занятости, однако гендерный разрыв продолжает увеличиваться.

В отчете Всемирного экономического форума о гендерном равенстве за 2019 год Япония заняла 121 место из 153 стран, опустившись на 11 позиций по сравнению с 2018 годом.

Ранее стало известно, что дочь наследного принца Японии Фумихито выйдет замуж за простолюдина и лишится титула.