Samsung выпустит сразу три бюджетных планшета

Устройства будут относиться к линейке Galaxy Tab М.

Некоторые СМИ (sammobile.com, 91Mobiles), ссылаясь на источники, близкие к компании Samsung, опубликовали информацию о том, что южнокорейский бренд планирует выпустить три недорогих планшета в дополнение к линейкам Galaxy Tab A, Galaxy Tab Active и Galaxy Tab S. Новая линейка будет называться Galaxy Tab М.

Журналисты полагают, что в компании решили выпустить планшеты именно М-серии ввиду большой популярности бюджетных смартфонов Galaxy M, а именно — Galaxy M30s и Galaxy M31.

В подтверждение своих догадок, СМИ ссылаются на информацию о новом устройстве под кодовым обозначением SM-M625F, которое на данный момент находится в разработке. О нем известно только то, что оно будет оснащаться очень емким аккумулятором, флеш-накопителем 256 Гб. Ранее журналисты думали, что это может быть новый флагман среди смартфонов серии М, теперь же они склоняются ко мнению, что за кодом SM-M625F скрывается новая модель планшета.

Ввиду возросшего спроса на планшеты из-за пандемии коронавируса, когда многим людям пришлось перейти на дистанционную работу и учебу, вполне логично, что производитель представит на рынке больше моделей, чтобы удовлетворить потребительский спрос.

Ранее стало известно, что Samsung представил концепты супергибких смартфонов —"рулон" и "гармошка".