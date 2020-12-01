Samsung представил концепты супергибких смартфонов —"рулон" и "гармошка"

Пока это только концепты.

Samsung анонсировала два новых устройства с супергибкими дисплеями. Однако пока они существуют только на бумаге, передает издание LetsGoDigital. Журналисты полагают, что в ближайшие годы концепты вполне могут быть запущены в серийное производство.

Один из представленных тизеров — это смартфон со сворачивающимся дисплеем. Подобную идею также презентовала и компания LG, которая совсем недавно запатентовала смартфон-планшет LG Rollable с супергибким экраном. Корпус устройства будет походить на саундбар, экран будет находиться внутри в свернутом состоянии и будет вытаскиваться наружу после нажатия кнопки. Клавиатура будет поставляться в качестве отдельного модуля. По желанию, пользователь сможет заказать себе и модуль-тачпад. Ожидается, что в марте 2021 года LG представит реальный прототип модели Rollable. У Samsung та же идея — трубкообразный корпус, содержащий рулон-экран.

[ + – ] Концепт смартфона-рулона от Samsung Фото: Samsung [ + – ] Концепт смартфона-гармошки от Samsung

Второй гаджет от Samsung Display — это смартфон, складывающийся втрое, "гармошкой". Z-образная модель предполагает наличие шарниров, сгибающихся в разных направлениях, от чего и будет формироваться зигзаг. Кстати, в одном из патентов компании, полученном недавно, описывается Z-образный форм-фактор с выдвигающейся клавиатурой. Поэтому, вполне возможно, что скоро мы увидим реальную модель — Galaxy Z.

[ + – ] Рендер модели Galaxy Z от LetsGoDigital Фото: LetsGoDigital

На ресурсе LetsGoDigital опубликованы рендеры телефона-гармошки. Визуализация дает четкое представление о том, как может выглядеть такой гаджет.

В гонку за флагманство в освоении технологии гибких дисплеев включился и бренд Oppo, который две недели назад продемонстрировал Oppo X 2021 — раздвижной смартфон с растягивающимся экраном.

Ранее стало известно, что Xiaomi оснастит свой гибкий самртфон двумя экранами и выдвижной камерой.