В Израиле после масштабных раскопок откроют для туристов дворец Ирода

Во время карантина археологи успели раскопать ранее скрытые под землей помещения дворца-крепости

Иродион, искусственная гора, насыпанная по приказу царя Ирода, упоминаемого в Библии, и дврец-крепость на ней были закрыты для посещения во время пандемии коронавируса. Однако археологи все это время проводили раскопки и теперь для туристов откроются новые помещения – лестница, большой зал и огромный театр. Об этом пишет Daily Mail.

Иродион находится в 15 километрах от Иерусалима. Гора была насыпана по приказу Ирода Великого – царя Иудеи в 1 веке до нашей эры. Внутри горы был построен дворец с амфитеатром и банями, использовавшийся также как крепость с различными туннелями и потайными ходами на время войн. У крепости богатая история – после свержения сына Ирода она перешла к римским наместникам, позже была захвачена иудеями во время великого восстания против римлян. Здесь находится гробница царя Ирода, найденная после долгих поисков археологом Эхудом Нетцером в 2007 году. В хорошую погоду отсюда можно увидеть также Мертвое море и Иорданию.

[ + – ] Вид на Иродион

[ + – ] Старинная гравюра, изображающая Иродион

Ирод умер в Иерихоне весной 4 г. до н. э. Последние годы его правления отмечены особой подозрительностью, мстительностью и жестокостью. По доносу он приказал казнить своих собственных сыновей Александра и Аристобула (повешены в Самарии), а также Антипатра.

Ирод дожил до преклонного возраста, процарствовав в Иерусалиме 34 года и прожив 70 лет. Однако перед смертью он страдал от болей в животе. После безуспешных попыток вылечиться, он примирился со своей смертью, жалея, что после смерти заслужит осуждение своих подданных. Ирод назначил своего старшего сына Архелая наследником престола, а его брата Антипу — тетрархом. Архелай устроил своему отцу пышные похороны: тело умершего было положено на золотое ложе и покрыто порфирой. В процессии участвовал почетный караул из галльских, германских и фракийских воинов.

[ + – ] Раскопки в Иродионе/Фото: соцсети

Сейчас от роскошного дворца-крепости остались впечатляющие развалины, на которых не прекращаются археологические раскопки. Воду сюда подавали по акведуку, а современники отмечают, что дворец украшал бассейн, бани с мозаичными полами и арочные переходы.

Из последних находок ученых можно отметить зал для особо важных гостей, , лестницу и театр. Все это будет открыто для посещения.

"Это уникальная археологическая находка", — сказала Рой Порат, археолог из Еврейского университета, ответственная за раскопки, сравнив ее с Помпеями.