Boeing Starliner снова полетит в космос в марте 2021 года, но без экипажа

В NASA устраняют обнаруженные ранее недочеты, из-за которых провалилась первая миссия.

NASA сообщает о назначении даты испытательного полета Starliner — 29 марта 2021 года. Это будет второй по счету испытательный полет капсулы, а потому он пройдет пока что без экипажа.

Капсулу Boeing Starliner планируется использовать для доставки астронавтов на МКС. В прошлом году миссия провалилась: хотя корабль успешно запустился и приземлился, позже, при его осмотре, эксперты нашли 80 недоработок. Если бы не удача, корабль мог бы быть потерян. На данный момент в NASA занимаются устранением недочетов, и если бы не пандемия, которая тоже внесла свои коррективы, капсула была бы повторно запущена осенью 2020 года.

[ + – ] Сборка капсулы Boeing Starliner для второго испытательного полtта Фото: NASA

Первый экипаж уже укомплектован. В его состав вошли астронавты Барри Уилмор, Майк Финке и Николь Манн. Пока что они продолжают тренироваться для первого пилотируемого полета капсулы. Если испытания пройдут хорошо, то летом 2021 года астронавты Сунита Уильямс, Джош Кассада и Жанетт Эппс совершат пилотируемый полет с целью сменить нынешний экипаж МКС.

На данный момент уже подано питание на многоразовый модуль экипажа и завершены тесты авионики, силовой и двигательной систем, установлены парашюты, посадочные подушки безопасности, тепловой экран и оболочка космического корабля. Чуть позже загрузят балласт в капсулу, а также поместят манекен. Продолжается ремонт модуля экипажа, а также разрабатывается качественно новый сервисный модуль для миссии NASA Boeing Crew Flight Test (CFT). Отправлять людей в бывшей в употреблении капсуле пока не рискуют, хотя технологически она рассчитана на десять запусков.

Ранее стало известно, что Boeing обнародовала видео с полетом своего корабля к МКС.