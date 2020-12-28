Создан препарат для лечения депрессии без побочных эффектов

Ученые создали новое средство — аналог психоделика, не вызывающий побочных эффектов при лечении различных психических расстройств, тревожных состояний и наркозависимости.

Недавние исследования показали, что некоторые психоделики, например кетамин, обладают мощным потенциалом для лечения таких психических расстройств, как зависимость, тревожность и депрессия. Но у применения психоделиков могут быть серьезные побочные эффекты, включая кардиотоксичность и печально известные галлюцинации, пишет Science Alert.

"Психоделики — наиболее мощные из известных препаратов, влияющих на мозг, однако механизм их работы до сих пор изучен недостаточно", — сказал Дэвид Олсон, химик из Калифорнийского университета .

Чтобы изучить этот момент более детально, Олсон, нейробиолог из Калифорнийского университета Линдсей Кэмерон и их коллеги решили выяснить, возможно ли выделить из психоделиков вещества с полезными функциями без опасных последствий от их употребления.

После извлечения психоделического соединения ибогаина — вещества, содержащегося в африканском кустарнике ибоге: с помощью технологии функционально-ориентированного синтеза они определили, какая часть молекул ибогаина запускает структурные изменения в клетках мозга. Получившуюся синтетическую молекулу назвали табенранталогом (TBG).

Затем с помощью этой молекулы ученые начали лечить алкозависимых мышей и героинозависимых крыс. Мало того, что однократная доза заставляла мышей отказаться от алкоголя, так соединение оказывало еще и длительное действие на крыс, которые были обучены самостоятельно принимать героин — прием TBG снижал их тягу к наркотику.

Причем грызуны отказывались от героина, даже когда им намеренно показывали таблетки, напоминающие о зависимости. Эксперименты с рыбками данио также показали, что TBG имел более низкий уровень токсичности по сравнению с оригинальным ибогаином. А мыши, принимавшие TBG, переставали дергать головой, как они это делали во время галлюцинаций.

Во время стрессовой ситуации (когда мышей обрабатывали и заставляли плавать в течение шести минут) доза TBG помогала грызунам успокоиться, демонстрируя свойства антидепрессанта, схожие с кетамином.

"Прием TBG не только активно способствует росту нейронов, но и активирует поведенческие реакции, подобные антидепрессантам, а также снижает у мышей потребление алкоголя, но не сахарозы", — пишут авторы исследования.

Несмотря на то, что существующие антидепрессанты довольно эффективны, иногда требуется несколько месяцев, чтобы понять, какой именно препарат подходит в конкретном случае и для конкретного пациента. Зачастую их прием сопровождается неприятными побочными эффектами, включая бессонницу, головокружение, набор веса, а у некоторых людей положительный эффект препарата может и вовсе со временем изнашиваться.

В отличие от этих препаратов психоделики, как считается, меняют базовую систему межнейронных связей, а не просто снимают симптомы. Исследование 2018 года показало, что они способствуют структурным и функциональным нейронным изменениям в префронтальной коре головного мозга крыс.

"Однако причинно-следственная связь между психоделическим ростом нейронов и поведением еще не установлена ни у людей, ни у грызунов", — акцентируют исследователи в своей статье.

Спустя день после приема TBG клетки мозга крыс сформировали новые соединительные ветви (дендритные шипики), но ученым еще предстоит выяснить, связано ли это изменение структуры с наблюдаемыми изменениями в поведении животных.

"За исключением 18-метоксикоронаридина — производного ибогаина, сегодня проходящего II этап клинических испытаний, лишь несколько аналогов ибогаина демонстрировали схожий с TBG уровень безопасности, имея при этом терапевтический эффект", — добавляют исследователи.

Ученым еще многое предстоит выяснить, но эти структурные изменения могут быть полезны для лечения разных заболевания.

"Мы сосредоточились на лечении одного психического заболевания, но не стоит забывать, что эти болезни связаны друг с другом. Вполне вероятно, что одним и тем же препаратом можно будет лечить сразу несколько заболеваний", — подытожил Олсон.

Учитывая, что во всем мире почти 800 миллионов человек страдают от психических расстройств и лечатся с помощью препаратов, которые не только могут плохо повлиять на общее состояние, но и вызвать побочные эффекты, данный вариант лечения понравится им куда больше.