Британцы создадут "перехватчика комет", чтобы узнать как развивалась Солнечная система

Европейское космическое агентство запланировало запуск специального зонда на 2028 год.

Издание Bloomberg сообщает, что Европейское космическое агентство (ЕКА) запускает новую миссию — Comet Interceptor ("перехватчик комет"), целью которой будет изучение и составление карты в формате 3D одной из долгопериодических комет или межзвёздного объекта, но какого именно, не сообщается.

Однако известно, что работать над созданием специального аппарата (того самого "перехватчика комет") будут инженеры из Thales Alenia Space. Эта компания уже подписала контракт с ЕКА о сотрудничестве в рамках миссии. Ученые надеются собрать важные данные, которые дадут представление о том, как эволюционировала Солнечная система и дадут ответ на вопрос: как на Земле появилась вода.

Также проект предусматривает использование не только "перехватчика комет", но и двух вспомогательных зондов, созданных специалистами Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Вместе эти устройства соберут самую подробную информацию об объекте изучения.

Аппараты будут выведены в точку Лагранжа L2 системы "Солнце–Земля" и останутся там, пока к ним не приблизится подходящий для исследований объект. Как только они его обнаружат, то полетят ему на встречу, чтобы "просканировать" и сфотографировать как можно отчетливее и детальнее.

Если работы над созданием "перехватчика комет" будут идти по плану, то его запустят в космос в 2028 году.

Ранее стало известно, что ЕКА запускает антиастероидную миссию.