Firefly Aerospace, которой владеет украинец, подписала контракт с NASA на сумму $9,8 млн

Компания будет запускать спутники на орбиту в рамках проекта Launch Services Program.

В рамках программы Launch Services Program NASA объявила конкурс среди частных компаний, работающих в области аэрокосмонавтики, целью которого было выбрать лучших "доставщиков" спутников на орбиту. В результате были выбраны три компании, в том числе Firefly Aerospace, которой владеет украинский бизнесмен, сообщается на сайте агентства.

Firefly Aerospace подписала контракт с NASA на сумму $9,8 млн. Компания обязуется доставлять на околоземную орбиту малые спутники типа CubeSat и микроспутники. Остальные компании-участницы будут заниматься тем же, однако за меньшие деньги. Так, компания Astra Space получила контракт на $3,9 млн, Relativity Space — на $3 млн.

Напомним, что 2018 году Firefly Aerospace стала одной из финалисток конкурса, проводимого NASA в рамках программы Commercial Lunar Payload Services (CLPS), целью которой было стимулирование рынка коммерческих космических сервисов, например, разработка посадочных аппаратов частными компаниями для доставки грузов на Луну. Отметим, что коммерциализация доставки грузов на Луну является частью миссии Artemis, к которой присоединилась и Украина.

Firefly Aerospace была основана в 2014 году. Стартап представил тогда проект легкой многоразовой ракеты-носителя Firefly Alpha, работающей на метане. Однако три года спустя из-за недостатка финансирования данный проект пришлось свернуть, а компанию — выставить на продажу. В скором времени Firefly Aerospace за $75 млн приобрел украинский бизнесмен Максим Поляков (конкретнее — компания EOS Launcher, которая ему принадлежит). А в 2020 году Поляков создал в Днепре научно-исследовательский центр, где работают 120 экспертов. Также у компании имеются офисы в Вашингтоне и Токио. Кроме того, Firefly Aerospace имеет право пользоваться стартовой площадкой SLC-2W на авиабазе Ванденберг (США), где на прошлой неделе провела стендовые огневые испытания второй ступени ракеты Alpha для первого тестового запуска. Испытания прошли успешно. На январь 2021 года запланирован первый тестовый запуск ракеты Firefly Alpha, а к концу марта компания будет осуществлять по два запуска в месяц.

Ранее стало известно, что NASA определила приоритеты в работе миссии Artemis 3.