Аппарату Hayabusa2 удалось собрать образцы астероида Рюгу и даже внеземной газ

Японское космическое агентство начало процесс открытия капсулы, вернувшейся из дальнего космоса.

Японское космичекое агентство (JAXA) заявило, что начало открывать капсулу, возвращенную на Землю в ходе исторической миссии Hayabusa2. Внутри капсулы были обнаружены образцы астероида. Об этом сообщает Forbes.

В понедельник, 14 декабря, капсула была открыта впервые с момента ее приземления в австралийской глубинке 6 декабря после возвращения из космоса. На борту корабля ученые надеялись найти части астероида Рюгу, собранные за миллионы километров от Земли. И теперь, JAXA подтвердило, что непростая миссия была успешной.

"Черный гранулированный образец, предположительно полученный из астероида Рюгу, был обнаружен внутри контейнера. Частицы прикреплены ко входу в уловитель контейнера, в котором находится сам образец почвы", – говорится в заявлении JAXA.

Сама капсула еще не была открыта, но найденные частицы в уловителе говорят о том, что образцы все же были доставлены на Землю. Теперь ученые потратят годы на изучение образцы, надеясь больше узнать о происхождении Рюгу и появлении жизни на Земле.

Фото: JAXA

Миссия Hayabusa2 была запущена в 2014 году с целю сбора образцов с Рюгу – второй попытки Японии получить материал с астероида после наиболее успешной Hayabusa1 в 2010 году.

Другая миссия NASA OSIRIS-REx также должна вернуть на Землю образцы с другого астероида Бенну, которые вернутся к 2023 году.

После 4-летнего путешествия космический корабль Hayabusa2 прибыл к Рюгу в июне 2018 года. Затем он несколько протестировал посадочные устройства, прежде чем попытаться приземлиться и собрать образцы.

Фото: JAXA

Собранный материал должен относиться к заре Солнечной системы, который сможет показать, могли ли астероиды, подобные Рюгу, доставить строительные блоки жизни на Землю. Ученые также хотят узнать, содержат ли астероиды достаточное количество воды и камнеподобные хондры, которые могут образовываться из протопланетного облака вокруг Солнца.

Hayabusa2 покинул исследуемый астероид в ноябре 2019 года и вернулся на Землю в декабре 2020 года. Аппарат выпустил капсулу с образцом, которая вошла в атмосферу планеты 6 декабря, приземлившись в Австралии.

После приземления из капсулы был извлечен газ, который может содержать летучие вещества астероида, такие как вода. Ученые из JAXA уже подтвердили, что химический состав газа отличается от земного, а это говорит о том, что был собран первый в мире газообразный материал из дальнего космоса.

Тем временем Hayabusa2 вернулся в космос с расширенной миссией по исследованию самого маленького астероида, размером не превышающего синего кита.