Потеряли и вновь нашли: в Израиле раскопали древнеримскую лавку, продававшую безделушки

Причем это случилось уже во второй раз, ученые просто забыли, где лавку обнаружили в первый раз 86 лет назад

Израильские археологи раскопали и исследовали 1600-летнюю древнеримскую лавочку, где когда-то продавали светильники, статуэтки и прочие безделушки. Об этом пишет Haaretz.

Случилось это во второй раз. Первый раз лавку обнаружили еще в 1934 году, однако потом раскопки забросили и не вспоминали о них 86 лет. Про находку просто забыли, а местонахождение лавки потеряли.

Лавка находится в поселении Бейт-Шемеш неподалеку от Иерусалима. И там в прекрасном состоянии сохранились сотни безделушек, которыми 1600 лет назад римляне и иудеи любили украшать свои дома.

[ + – ] Светильник, найденный на месте раскопок [ + – ] Светильники и статуэтки, найденные на месте раскопок

Археологи нашли светильники, статуэтки, формы для их отливки, причем мастера старались удовлетворить все вкусы, и создавали статуэтки обнаженных женщин, всадников и животных, а украшали свои произведения как в языческом, так и в иудейском стиле. Также было найдено несколько менор.

[ + – ] Светильник и форма для отливки [ + – ] Менора, найденная на месте раскопок

Впервые древнеримский магазинчик нашли местные жители еще в 1934 году, обнаружив гору разбитых и испорченных светильников на месте, что во времена Древнего Рима было свалкой на месте старого водохранилища. Они сообщили ученым, те проводили исследования, однако после того, как Израиль обрел независимость в 1948 году, деревня была заброшена, а про ценную находку просто забыли.

Нашли ее во второй раз случайно, археологи просто работали на соседнем участке, а потом нашли и письменные подтверждения тому, что они тут оказались не первыми. Впрочем, 86 лет назад, отмечают ученые, документация велась несколько небрежно.

[ + – ] Место раскопок в Бейт-Шемеш [ + – ] Древнеримская лавочка

"После захвата данного региона римлянами местное еврейское население значительно сократилось, и, в свою очередь, регион был заселен язычниками", — отметил Моран Балила, один из руководителей экспедиции.

Теперь археологи ценную находку терять не намерены и хоть тщательно изучить не только древнеримскую лавку, но и территорию вокруг.