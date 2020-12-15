В Японии запустили ядерный реактор, который способен выдержать прямое падение самолета

Несмотря на взятый ранее курс на постепенный отказ от "мирного атома", на АЭС "Сэндай" заработал новый защищенный энергоблок.

Новый реактор способен выдержать прямое падение тяжелого пассажирского самолета, захваченного террористами, сообщает ТАСС.

Мощность усиленного энергоблока составляет 890 МВт, он расположен на территории АЭС "Сэндай" в юго-западной части страны. Его конструкция способна выдержать стихийные бедствия, она не позволит ни при каких условиях реактору стать опасным для окружающей среды.

Также сообщается, что система управления реактора имеет устройства, которые будут применятся в случае захвата станции диверсантами. Их содержание и описание держится в секрете.

Такие жесткие требования к нормам безопасности являются вынужденными шагами. Их ввели после аварии на другой атомной электростанции "Фукусима-1". В следствии мощного землетрясения и последующего после него цунами, на станции произошел целый ряд катастрофических событий. В результате этих событий, страна пересмотрела свои планы по использованию ядерной энергии и вектора развития энергетики в целом.

Напомним, что через 10-15 лет Япония планирует отказаться от бензиновых машин.

Также ранее сообщалось, что суд снял обвинения с руководства АЭС "Фукусима-1". Их обвиняли в служебной халатности.