Япония планирует через 10-15 лет отказаться от машин на бензине

На внутреннем рынке страны можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на топливных элементах.

Правительство Японии планирует к середине 2030-х годов поэтапно отказаться от продаж новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями, а к 2050 году полностью прекратить выбросы в атмосферу углекислого и других парниковых газов.

Об этом пишет издание NHK.

Согласно планам японского министерства экономики, торговли и промышленности, на внутреннем рынке страны можно будет приобрести только гибриды, электромобили и автомобили на топливных элементах. В прошлом году в стране было продано около 20 тысяч электромобилей.

Ожидается, что правительство официально утвердит свою цель к концу этого года после обсуждения группой экспертов.

Издание отмечает, что ряд стран также намерены отказаться от машин на бензине. Например, Великобритания планирует запретить их продажу к 2030 году, а Франция – к 2040 году.

На японском рынке в настоящее время продается достаточно много гибридных моделей, которые присутствуют в модельных линейках практически всех автопроизводителей. В то же время электромобили в Японии производятся в ограниченном количестве.

Напомним, в Японии компания SkyDrive провела первый пилотируемый тест-драйв летающего автомобиля.