Солнечные панели смогут выдавать мощность, как у 20 ядерных реакторов: как это возможно

Текущая энергетическая программа Японии направлена ​​на увеличение доли возобновляемой энергии с 22,9% в 2023 году до 36-38% к 2030 году.

Япония планирует вырабатывать около 20 ГВт электроэнергии, что эквивалентно мощности 20 ядерных реакторов, с помощью тонких и гибких перовскитных солнечных элементов (PSC) в 2040 году. О том, что делает Японию идеальным местом для использования солнечной энергии, рассказало издание interestingengineering.com.

Используя свое положение второго по величине в мире производителя йода, который имеет решающее значение для производства перовскитных солнечных панелей, Япония стремится создать надежную, независимую цепочку поставок. Этот стратегический шаг укрепит экономическую безопасность страны за счет снижения зависимости от международных поставщиков и содействия развитию отечественной промышленности.

Правительство также взяло на себя обязательство поддерживать японские компании в производстве перовскитных солнечных модулей, противодействуя доминированию европейских и китайских фирм в цепочке поставок перовскита. В 2004 году японские компании производили почти 50% солнечных элементов в мире. Сегодня это число достигло менее 1 из-за агрессивной конкуренции со стороны китайских производителей.

Нехватка места для крупномасштабных солнечных ферм стимулировала инновационные подходы к солнечным установкам. Перовскитные солнечные батареи, известные своим малым весом и гибкостью, все чаще рассматриваются как решения. Их можно интегрировать в различные поверхности, включая фасады зданий, окна и крыши транспортных средств, обходя пространственные ограничения и используя городскую среду для производства энергии.

После ядерной катастрофы 2011 года Япония быстро увеличила количество установок солнечных панелей, и по состоянию на апрель 2024 года солнечная энергия теперь составляет почти 10% от общего объема производства энергии в стране. Этот показатель вырос с 1,9% в 2014 году.

Текущая энергетическая программа Японии направлена ​​на увеличение доли возобновляемой энергии с 22,9% в 2023 году до 36-38% к 2030 году. С учетом ожидаемого широкого внедрения перовскитных солнечных элементов цели на 2040 год становятся еще более амбициозными и направлены на значительное превышение этих показателей.

Прогнозы относительно стоимости перовскитных солнечных панелей многообещающие: 20 иен/Вт к 2025 году, 14 иен/Вт к 2030 году и 10 иен/Вт к 2040 году. Несмотря на такие проблемы, как ограниченная долговечность и высокие первоначальные затраты, эти цифры говорят о том, что батареи будут доступны и будут широко использоваться.

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