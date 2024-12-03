Сонячні панелі зможуть видавати потужність, як у 20 ядерних реакторів: як це можливо

Поточна енергетична програма Японії спрямована на збільшення частки відновлюваної енергії з 22,9% у 2023 році до 36-38% до 2030 року.

Японія планує виробляти близько 20 ГВт електроенергії, що еквівалентно потужності 20 ядерних реакторів, за допомогою тонких і гнучких перовскітних сонячних елементів (PSC) у 2040 році. Про те, що робить Японію ідеальним місцем для використання сонячної енергії, розповіло видання interestingengineering.com.

Використовуючи своє становище другого за величиною у світі виробника йоду, який має вирішальне значення для виробництва перовскітних сонячних панелей, Японія прагне створити надійний, незалежний ланцюжок поставок. Цей стратегічний крок зміцнить економічну безпеку країни за рахунок зниження залежності від міжнародних постачальників і сприяння розвитку вітчизняної промисловості.

Уряд також взяв на себе зобов'язання підтримувати японські компанії у виробництві перовскітних сонячних модулів, протидіючи домінуванню європейських і китайських фірм у ланцюжку постачань перовскіту. У 2004 році японські компанії виробляли майже 50% сонячних елементів у світі. Сьогодні це число сягнуло менше 1 через агресивну конкуренцію з боку китайських виробників.

Брак місця для великомасштабних сонячних ферм стимулював інноваційні підходи до сонячних установок. Перовскітні сонячні батареї, відомі своєю малою вагою і гнучкістю, все частіше розглядаються як рішення. Їх можна інтегрувати в різні поверхні, включно з фасадами будівель, вікнами і дахами транспортних засобів, обходячи просторові обмеження і використовуючи міське середовище для виробництва енергії.

Після ядерної катастрофи 2011 року Японія швидко збільшила кількість установок сонячних панелей, і станом на квітень 2024 року сонячна енергія тепер становить майже 10% від загального обсягу виробництва енергії в країні. Цей показник зріс з 1,9% у 2014 році.

Поточна енергетична програма Японії спрямована на збільшення частки відновлюваної енергії з 22,9% у 2023 році до 36-38% до 2030 року. З урахуванням очікуваного широкого впровадження перовскітних сонячних елементів цілі на 2040 рік стають ще більш амбітними і спрямовані на значне перевищення цих показників.

Прогнози щодо вартості перовскітних сонячних панелей багатообіцяючі: 20 ієн/Вт до 2025 року, 14 ієн/Вт до 2030 року і 10 ієн/Вт до 2040 року. Попри такі проблеми, як обмежена довговічність і високі початкові витрати, ці цифри свідчать про те, що батареї будуть доступні і будуть широко використовуватися.

Раніше ми писали, що вчені розробили "сонячне вікно". Інтелектуальне вікно перетворює сонячне світло на енергію, а також автоматично регулює прозорість скла, стверджують розробники.