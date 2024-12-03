Нападают на людей и заходят в города: охотники-пенсионеры пытаются противостоять медведям в Японии

В Японии учащаются нападения бурых и черных медведей. Но против них могут выставить лишь стареющих охотников.

Япония борется с растущей проблемой нападений медведей. Они все чаще подходят к деревням и опустошают поля. По данным Министерства окружающей среды Японии, за 12 месяцев по март 2024 года жертвами нападений медведей стали рекордные 219 человек, шесть из которых закончились смертельным исходом. За этот же период было отловлено и убито более 9000 черных и бурых медведей, причем силами местных ассоциаций охотников, в которых состоят одни пенсионеры. Об этом пишет Reuters.

Проблема с медведями в Японии приобрела национальный характер

Какие медведи обитают в Японии

Проблему для японцев составляют два вида медведей: японский черный медведь (Ursus thibetanus japonicus) и хоккайдский бурый медведь (Ursus arctos yesoensis). Большинство черных медведей Японии обитает на главном острове Хонсю, а небольшое количество — на Сикоку.

Сравнительная таблица размеров медведей и человека Фото: NHK

Бурый медведь обитает на северном острове Японии Хоккайдо. Это крупнейшее наземное животное в Японии и один из крупнейших видов бурого медведя, хотя его размер может значительно варьироваться в зависимости от рациона. Иллюстрации японского черного медведя и хоккайдского бурого медведя. Черный медведь немного меньше.

Ареалы обитания обоих видов расширяются: по оценкам министерства, за три десятилетия до 2020 года численность бурых медведей на Хоккайдо увеличилась более чем вдвое и достигла примерно 11 700 особей. (Оно не учитывает численность черных медведей, большинство из которых обитает на главном острове Хонсю, хотя широко цитируемый анализ 2023 года, проведенный японской газетой Yomiuri Shimbun, оценил их численность примерно в 44 000 особей, что в три раза больше, чем в 2012 году.)

Ограничения на охоту и большее внимание к сохранению способствовали всплеску наблюдений за медведями за последние десятилетия, согласно данным Японской организации по исследованию и управлению лесами. Поскольку сельские районы Японии переживают быстрый демографический спад, медведи все чаще приближаются к городам и деревням, а также к заброшенным сельскохозяйственным угодьям.

Японские охотники на медведей уже на пенсии

И противостоять медведям могут только охотники-любители, что не очень обнадеживает. Так как население Японии стареет и все охотники уже в очень преклонном возрасте: им больше 60 лет. И местные жители задаются вопросом, что будет, когда они уже не смогут выполнять свою работу.

Отмечается, что медведи больше не боятся людей. Так, с 2019 по 2023 год, пока его не застрелили, север Хоккайдо терроризировал медведь по кличке OSO18, который задирал коров. У Хиросимы бурый медведь, который бродил в пригороде, заставил отменить занятия в школе. И даже у Токио были замечены медведи.

Фото: NHK

Медведей обычно заманивают в ловушку мясной тушей. А потом охотник делает один смертельный выстрел в голову. Хотя некоторые охотники выслеживают медведей в качестве хобби, но они признаются, что это тяжелая работа.

"Я не хочу, чтобы люди думали об охоте как о чем-то модном. То, что мы делаем, — это сложно. Это большая ноша — отнять жизнь", — говорит 75-летний Харуо Икегами, возглавляющий ассоциацию охотников в городе Сунагава.

Бремя как моральное, так и денежное. Охотник, застреливший медведя в Сунагаве, получит около 8000 иен (около 50 долларов), возможно, достаточно для покрытия расходов на топливо и расходы, но не более того, сказал Икегами.

Охотники также рискуют столкнуться с властями. Оружие Икегами было изъято властями Хоккайдо в 2019 году после того, как они посчитали, что его попытка застрелить медведя возле дома была необоснованной. Он борется в суде, чтобы вернуть оружие. В ответ на участившиеся нападения медведей японские правительственные чиновники в этом году предложили смягчить правила использования оружия, чтобы охотникам было проще отстреливать медведей в городских районах.

Медведь забрался в супермаркет в городе Акита

Кацуо Харада, 84-летний охотник, сказал, что в конечном итоге Япония должна создать систему, в которой охотникам платят достаточно, чтобы содержать семью. "Если им не будут платить как следует, мы не сможем воспитать следующее поколение охотников", — сказал он, демонстрируя шрамы на голове, полученные 20 лет назад после нападения медведя.

Как в Японии пытаются решить проблему с медведями

Министерство охраны окружающей среды Японии заявило, что субсидирует усилия по обучению местных чиновников и проведению учений по борьбе с медведями в городах, но добавило, что региональные различия в конфликтах между людьми и медведями требуют индивидуальных подходов. Экологическая группа WWF в электронном письме заявила, что для сохранения популяции медведей в Японии властям следует принять меры, в том числе разработать буферные зоны между человеком и дикой природой и разработать национальный план защиты и управления. Она отказалась комментировать конкретно отстрел медведей в Японии.

В то время как численность азиатского черного медведя в Японии растет, он занесен в Красную книгу МСОП как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения во всем мире. Бурый медведь занесен в список видов, вызывающих наименьшее беспокойство.

Охота на медведя была прибыльным занятием до 1980-х годов, а шкура и желчь продавались по высоким ценам. Но с ростом экологической сознательности и изменениями в правилах и вкусах потребителей эта практика вышла из моды.

Табличка, предупреждающая о медведях Фото: NHK

Япония выдала около 218 500 лицензий на охоту в 2020 финансовом году, что составляет менее половины от 517 800, выданных в 1975 году, согласно официальным данным. Охотники говорят, что охота — занятие дорогое, непривлекательное и изнурительное.

Капканы нужно проверять ежедневно, пока медведи рыщут поблизости. Владельцы винтовок должны соблюдать строгие законы Японии об огнестрельном оружии и вкладывать средства в хранение боеприпасов и оружия.

Эти трудности достигли апогея в начале этого года в Наиэ, где 72-летний охотник Тацухито Ямагиши обвинил местные власти в том, что они воспринимают охотников как должное и не инвестируют в долгосрочное решение проблемы.

"Когда мы состаримся и у нас не останется иного выбора, кроме как уйти, опора на ассоциацию охотников перестанет работать", — сказал Ямагиши. Ямагиши считает, что на подготовку нового поколения охотников потребуется от трех до пяти лет.

"К тому времени мы все будем на пенсии", — сказал он.

Напомним, несколько дней назад, в японском городе Акита медведь два дня скрывался в супермаркете, проникнув туда, пока персонал готовился к открытию. Он ранил одного сотрудника и разграбил мясной отдел.