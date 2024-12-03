Нападають на людей і заходять у міста: мисливці-пенсіонери намагаються протистояти ведмедям у Японії

В Японії частішають напади бурих і чорних ведмедів. Але проти них можуть виставити лише мисливців похилого віку.

Японія бореться зі щораз більшою проблемою нападів ведмедів. Вони все частіше підходять до сіл і спустошують поля. За даними Міністерства довкілля Японії, за 12 місяців до березня 2024 року жертвами нападів ведмедів стали рекордні 219 осіб, шість із яких закінчилися смертельними наслідками. За цей самий період було виловлено і вбито понад 9000 чорних і бурих ведмедів, до того ж силами місцевих асоціацій мисливців, до яких входять одні пенсіонери. Про це пише Reuters.

Проблема з ведмедями в Японії набула національного характеру

Які ведмеді мешкають у Японії

Проблему для японців становлять два види ведмедів: японський чорний ведмідь (Ursus thibetanus japonicus) і хоккайдський бурий ведмідь (Ursus arctos yesoensis). Більшість чорних ведмедів Японії мешкає на головному острові Хонсю, а невелика кількість — на Сікоку.

Порівняльна таблиця розмірів ведмедів і людини Фото: NHK

Бурий ведмідь мешкає на північному острові Японії Хоккайдо. Це найбільша наземна тварина в Японії й один із найбільших видів бурого ведмедя, хоча його розмір може значно варіюватися залежно від раціону. Ілюстрації японського чорного ведмедя та хоккайдського бурого ведмедя. Чорний ведмідь трохи менший.

Ареали проживання обох видів розширюються: за оцінками міністерства, за три десятиліття до 2020 року чисельність бурих ведмедів на Хоккайдо збільшилася більш ніж удвічі і досягла приблизно 11 700 особин. (Воно не враховує чисельність чорних ведмедів, більшість із яких мешкає на головному острові Хонсю, хоча широко цитований аналіз 2023 року, проведений японською газетою Yomiuri Shimbun, оцінив їхню чисельність приблизно в 44 000 особин, що втричі більше, ніж у 2012 році).

Обмеження на полювання і більша увага до збереження сприяли сплеску спостережень за ведмедями за останні десятиліття, згідно з даними Японської організації з дослідження та управління лісами. Оскільки сільські райони Японії переживають швидкий демографічний спад, ведмеді все частіше наближаються до міст і сіл, а також до занедбаних сільськогосподарських угідь.

Японські мисливці на ведмедів уже на пенсії

І протистояти ведмедям можуть тільки мисливці-любителі, що не дуже обнадіює. Бо населення Японії старіє і всі мисливці вже в дуже похилому віці: їм понад 60 років. І місцеві жителі задаються питанням, що буде, коли вони вже не зможуть виконувати свою роботу.

Зазначається, що ведмеді більше не бояться людей. Так, з 2019 по 2023 рік, поки його не застрелили, північ Хоккайдо тероризував ведмідь на прізвисько OSO18, який задирав корів. Бурий ведмідь, який блукав у передмісті Хіросіми, змусив скасувати заняття в школі. І навіть біля Токіо були помічені ведмеді.

Фото: NHK

Ведмедів зазвичай заманюють у пастку м'ясною тушею. А потім мисливець робить один смертельний постріл у голову. Хоча деякі мисливці вистежують ведмедів як хобі, але вони зізнаються, що це важка робота.

"Я не хочу, щоб люди думали про полювання як про щось модне. Те, що ми робимо, — це складно. Це велика ноша — забрати життя", — каже 75-річний Харуо Ікегамі, який очолює асоціацію мисливців у місті Сунагава.

Тягар як моральний, так і грошовий. Мисливець, який застрелив ведмедя в Сунагаві, отримає майже 8000 ієн (приблизно 50 доларів), можливо, достатньо для покриття витрат на пальне і витрати, але не більше того, сказав Ікегамі.

Мисливці також ризикують зіткнутися з владою. Зброю Ікегамі було вилучено владою Хоккайдо 2019 року після того, як вони вирішили, що його спроба застрелити ведмедя біля будинку була необґрунтованою. Він бореться в суді, щоб повернути зброю. У відповідь на частіші напади ведмедів японські урядовці цього року запропонували пом'якшити правила використання зброї, щоб мисливцям було простіше відстрілювати ведмедів у міських районах.

Ведмідь забрався до супермаркету в місті Акіта

Кацуо Харада, 84-річний мисливець, сказав, що в кінцевому підсумку Японія повинна створити систему, в якій мисливцям платять достатньо, щоб утримувати сім'ю. "Якщо їм не платитимуть як слід, ми не зможемо виховати наступне покоління мисливців", — сказав він, демонструючи шрами на голові, отримані 20 років тому після нападу ведмедя.

Як у Японії намагаються вирішити проблему з ведмедями

Міністерство охорони навколишнього середовища Японії заявило, що субсидує зусилля з навчання місцевих чиновників і проведення навчань із боротьби з ведмедями в містах, але додало, що регіональні відмінності в конфліктах між людьми і ведмедями вимагають індивідуальних підходів. Екологічна група WWF в електронному листі заявила, що для збереження популяції ведмедів у Японії владі слід вжити заходів, зокрема розробити буферні зони між людиною і дикою природою і розробити національний план захисту та управління. Вона відмовилася коментувати конкретно відстріл ведмедів у Японії.

У той час як чисельність азійського чорного ведмедя в Японії зростає, його занесено до Червоної книги МСОП як вразливий вид, що перебуває під загрозою зникнення в усьому світі. Бурий ведмідь занесений до списку видів, що викликають найменше занепокоєння.

Полювання на ведмедя було прибутковим заняттям до 1980-х років, а шкура і жовч продавалися за високими цінами. Але зі зростанням екологічної свідомості та змінами в правилах і смаках споживачів ця практика вийшла з моди.

Табличка, що попереджає про ведмедів Фото: NHK

Японія видала приблизно 218 500 ліцензій на полювання у 2020 фінансовому році, що становить менш ніж половину від 517 800, виданих 1975 року, згідно з офіційними даними. Мисливці кажуть, що полювання — заняття дороге, непривабливе і виснажливе.

Капкани потрібно перевіряти щодня, поки ведмеді нишпорять поблизу. Власники гвинтівок повинні дотримуватися суворих законів Японії про вогнепальну зброю і вкладати кошти в зберігання боєприпасів і зброї.

Ці труднощі досягли апогею на початку цього року в Наїє, де 72-річний мисливець Тацухіто Ямагіші звинуватив місцеву владу в тому, що вона сприймає мисливців як належне і не інвестує в довгострокове розв'язання проблеми.

"Коли ми постаріємо і в нас не залишиться іншого вибору, окрім як піти, опора на асоціацію мисливців перестане працювати", — сказав Ямагіші. Ямагіші вважає, що на підготовку нового покоління мисливців знадобиться від трьох до п'яти років.

"На той час ми всі будемо на пенсії", — сказав він.

Нагадаємо, кілька днів тому, в японському місті Акіта ведмідь два дні переховувався в супермаркеті, проникнувши туди, поки персонал готувався до відкриття. Він поранив одного співробітника і розграбував м'ясний відділ.