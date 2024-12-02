Напал на сотрудника и разгромил мясной отдел: в Японии медведь вломился в супермаркет

Журналисты рассказывают, что в Японии увеличились случаи нападения медведей на места проживания людей из-за изменения климата.

Разъяренный медведь напал на супермаркет в городе Акита на севере Японии и нанес телесные повреждения 47-летнему работнику. Мужчина получил легкую травму головы, а зверя удалось поймать только через два дня, пишет CNN со ссылкой на полицию.

Журналисты отмечают, что за два дня метровый медведь разграбил мясной отдел и повредил несколько полок. После нападения он остался в магазине, поэтому властям пришлось отправлять внутрь беспилотник для обнаружения животного.

Медведя нашли на складе. Чтобы его поймать, рабочим пришлось установить ловушку с медом и яблоками. Позже животное усыпили.

По словам представителя префектуры, количество нападений медведей было рекордным в прошлом году. В этом году их гораздо больше. Это становится все большей проблемой для Японии, особенно на севере страны — там горные хребты и пышные кустарники создают для них идеальное место обитания.

Некоторые эксперты считают, что изменение климата влияет на графики цветения и опыления растений. Это нарушает питание медведей и заставляет отправляться их в города в поисках пропитания.

Напомним, в Южной Каролине (США) человек переодевался медведем. Он инсценировал нападения на автомобили для получения их владельцами страховки.

Добавим, что недавно на военную базу на Аляске ворвался голодный медведь. Ему удалось полакомиться военными пайками.