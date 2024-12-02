Напав на співробітника та розгромив м'ясний відділ: в Японії ведмідь вломився в супермаркет

Журналісти розповідають, що в Японії збільшились випадки нападу ведмедів на місця проживання людей через зміну клімату.

Розлючений ведмідь напав на супермаркет в місті Акіта на півночі Японії та завдав тілесних ушкоджень 47-річному працівнику. Чоловік отримав легку травму голови, а звіра вдалось спіймати лише через два дні, пише CNN з посиланням на поліцію.

Журналісти зазначають, що за два дні метровий ведмідь розграбував м'ясний відділ та пошкодив декілька полиць. Після нападу він залишився в магазині, тому владі довелось відправляти всередину безпілотник для виявлення тварини.

Ведмедя знайшли на складі. Щоб його спіймати, робітникам прийшлось встановити пастку з медом та яблуками. Пізніше тварину приспали.

За словами представника префектури, кількість нападів ведмедів була рекордною минулого року. Цьогоріч їх набагато більше. Це стає все більшою проблемою для Японії, особливо на півночі країни — там гірські хребти та пишні чагарники створюють для них ідеальне місце проживання.

Деякі експерти вважають, що зміна клімату впливає на графіки цвітіння та запилення рослин. Це порушує харчування ведмедів та змушує вирушати їх до міст у пошуках харчування.

Нагадаємо, в Південній Кароліні (США) людина перевдягалась ведмедем. Вона інсценувала напади на автомобілі для отримання їх власниками страховки.

Додамо, що нещодавно до військової бази на Алясці увірвався голодний ведмідь. Йому вдалось поласувати військовими пайками.