Самый дешевый широкополосный интернет — в Украине, а самый дорогой — в Африке: исследование
В нашей стране средняя стоимость услуги составляет $6,41 в месяц.
Британская компания Cable.co.uk провела ежегодное исследование рынка интернет-услуг. Оказалось, что самый доступный широкополосный интернет в мире — в Украине. У нас в стране средняя стоимость услуги равна $6,41 в месяц. А самый дорогой доступ в Эритрее (Африка): средняя стоимость пакета тут составляет $2666 в месяц, передает AIN
В ходе исследования эксперты проанализировали данные о ценах на более чем 3 000 пакетов услуг фиксированного доступа в интернет в 211 странах. Данные собирались с 29 октября по 8 декабря 2020 года.
Самый дешевый интернет
- Украина — $6,41 в месяц;
- Сирия — $6,69 в месяц;
- Россия — $7,50 в месяц;
- Бутан — $8,71 в месяц;
- Шри-Ланка — $9,58 в месяц.
Самый дорогостоящий интернет
- Эритрея — $2666 в месяц;
- Мавритания — $712 в месяц;
- Коморские Острова — $414 в месяц;
- Бурунди — $370 в месяц;
- Макао (специальный административный район Китая) — $307 в месяц.
Посмотреть цены на услугу во всех странах вы можете, воспользовавшись интерактивной картой.
Ранее стало известно, что интернет-мошенники завалили пользователей всего мира спамом. Киберпреступники устроили рассылку масштабного количества спам-сообщений.