Интернет-мошенники завалили пользователей всего мира спамом

Количество "мусорных" писем исчисляется сотнями тысяч в день

Киберпреступники устроили рассылку масштабного количества спам-сообщений по всему миру, сообщила компания Vade Secure, которая занимается защитой систем электронной почты.

Мошенники придумали, как обойти фильтрацию систем, в результате чего письма со спамом сыпались в папку "Входящие". В частности из-за этого одна компания получила около 300 тысяч писем со спамом на протяжении одного дня и вынуждена была отключить учетные записи для сброса данных.

Похожие атаки зафиксированы в США, Италии, Франции и Дании.

Эксперты Vade Security не исключают, что киберпреступники используют инструмент Email Appender. Он продается в даркнете по подписке и позволяет создавать "мусорные" письма путем подтверждения учетных данных аккаунта и настройки прокси-серверов.

По словам сотрудников компании, приложение перебирает логины и пароли, чтобы авторизоваться на email-сервере, открыть почтовый ящик жертвы и добавить в него вредоносное сообщение.

Поскольку у программы очень простой интерфейс и легкая модель распространения, такие атаки могут стать популярным явлением в киберпреступном сообществе.

Тем временем в США продолжается расследование масштабных атак российских хакеров на правительственные ведомства. Глобальная шпионская кампания длилась несколько месяцев.

Ранее аналитики компании IBM заявили об обнаружении слежки за логистическими цепочками организации (ее название держится в секрете), занимающейся хранением и доставкой вакцин против Covid-19.